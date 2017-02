Ezeket mindenképpen tudnia kell, ha a gyerek sítáborba indul!

Nagyon fontos, hogy a sítáborozó gyerekek megfelelő biztosítással rendelkezzenek – emelte ki Kittka András. A gyermekek táboroztatásával foglalkozó egyesület elnöke hozzátette, ez egyrészt egy kifejezetten síelésre vagy éppen snowboardozásra szóló, tehát

nem általános biztosítás

kötését jelenti, valamint célszerű az Európai Egészségbiztosítási Kártyát kiváltani.

„Ha például valaki a sítáborban lesz influenzás, ennek birtokában a háziorvostól, térítésmentesen lehet ellátást kérni.”

Korábbi sítáboroknál ezek kötelező feltételek voltak – hangsúlyozta Kittka András. Hozzátette, ez a két tétel egy egyhetes sítábor esetén nagyjából nyolcezer forintba kerül, de csoportos intézés esetén akár kedvezményeket is lehet kapni – tette hozzá a gyermekek táboroztatásával foglalkozó egyesület elnöke.

Szabályok a sípályán

Az autóvezetéshez hasonló szabályokat kell betartani a sípályákon is - mondta az InfoRádió által megkérdezett sí-, és snowboard oktató. Bakró Zoltán szerint általában 10-12 éves kortól már kialakul a gyerekeknél a veszélyérzet.

„Vannak általános szabályok, amelyeket a pályán be kell tartani, ezek picit hasonlítanak a KRESZ-re, például annak kell jobban figyelnie, aki felülről jön. Fontos szabály az is,

hol állunk meg a pályán:

látszódnunk kell. Vannak biztonsági előírások, például gyerekeknek majdnem mindenhol kötelező a bukósisak használata.”

A síelés kezdetén célszerű egy oktatónak felmérnie, hogy a gyerekek milyen szinten vannak, és annak megfelelően lehet kiválasztani a pálya nehézségét, illetve összeállítani az egész programot. Sítanfolyamon ezt az oktató elvégzi, de van, hogy ez a szülő feladata is – tette hozzá Bakró Zoltán.

„Első nap jól jön egy kis frissítés, emlékeztetés.”

Az évek és a rutin növekedésével aztán a szabályokat már készségszinten tartják be a gyerekek is – jelezte a sí- és snowboard oktató. Tíz-tizenkét éves kor környékén már önállóbbak, felelősségteljesebbek a gyerekek, addig az oktatóknak és a szülőknek is jobban kell rájuk figyelniük – hívta fel a figyelmet Bakró Zoltán.