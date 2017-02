Orbán Viktor ezért adott ötöst

A kormányfő tizenkilencedik alkalommal, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezésében megtartott évértékelőjén - Budapesten, a Várkert Bazárban - az öt támadás között elsőként említette, hogy Brüsszel meg akarja majd tiltani a rezsicsökkentést. A kérdés szerinte az lesz, hogy Magyarország megvédi-e a rezsicsökkentést vagy ismét a nagyvállalatokra bízza a rezsidíj megállapítását.

Napirenden marad a migráció ügye is - folytatta -, mert "hiába a véres valóság és az elborzasztó tények, a migránsok korlátlanul mozoghatnak egész Európában", ezért a kérdés úgy szól, hogy őrizetbe vegyék-e a migránsokat, amíg jogerős döntés nem születik róluk.

Orbán Viktor szerint meg kell majd küzdeni a nemzetközi szervezetek felerősödő aktivitásával, az átláthatatlan külföldi befolyásolási kísérletekkel is. Mint mondta, nemzetközi szervezetek fizetett aktivistáiról és magyarországi irodáiról van szó, "itt nagytestű ragadozók úszkálnak a vízben, ez itt Soros György határokon átnyúló birodalma". A kvótanépszavazáson kinyilvánított népakarat ellenében az üzletember szervezetei "azon dolgoznak, hogy százezerszám szállítsák Európába a migránsokat" - fogalmazott.

A negyedik és az ötödik támadás szerinte az adópolitika és a munkahelyteremtő támogatások nemzeti hatáskörben tartását éri majd.

Előbbiről azt mondta: Brüsszel újabb gazdasági jogosítványokat akar magához venni a tagállamoktól, ezért fel kell tenni a kérdést, hogy továbbra is dönthetnek-e adóikról szabadon a nemzetek. A munkahelyteremtő támogatásoknál - mondta - ugyanez a kérdés, mert Brüsszel azokat is támadás alá veszi.

"Ebben az öt kérdésben nekünk, magyaroknak egyértelmű választ kell adnunk, ha azt akarjuk, hogy Magyarország a 2017-es évben is győztes ország legyen. Valójában mind az öt kérdés mögött a nemzeti önrendelkezés joga húzódik meg" - mondta.

A kormányfő beszélt arról is, hogy 2016 a legkevésbé sem volt unalmas, a történelem "fittyet hányt a jóslatokra", "nevetve mutatott fityiszt a liberális politika prófétáinak", mert bár mindenki azt hitte, hogy a globális és liberális világrend megváltoztathatatlan, a történelem "vett egy éles kanyart", és "kilépett a kijelölt mederből".

Orbán Viktor a Brexitet, az amerikai elnökválasztást, az olasz kormány "kipenderítését" és a magyar kvótanépszavazást is példaként említette arra, hogy az emberek sok helyütt megelégelték "a gőgöt és a felsőbbrendűséget", az utópiák erőltetését.

Az elmúlt évben Európában fellázadtak azok, akiknek eddig nem lehetett hallani a hangját, akiket a politikai korrektség nevében "szájzár alá vettek" - hangoztatta.

Értékelése szerint ma a jólét ellenére az Európai Unióban (EU) a jövő árnyékot vet a jelenre.

Orbán Viktor közölte, 2016-ban éles kontúrral rajzolódtak ki "a hadállások", a nemzetek fellázadtak a globalisták ellen, a középosztály fellázadt a vezetők ellen. Ez az EU-ban azt jelenti, hogy a szuverén országok állnak szemben az unionistákkal, és a választók állnak szemben a brüsszeli bürokratákkal.

A kormányfő értékelése szerint az elégedetlenség azért fordult lázadásba, mert Európa nyugati felén és a tengerentúlon "beköszöntött a nyitott társadalmak korszaka" és "megszületett politikai gondolatrendőrsége", a politikai korrektség.

Kifejtette: a nyitott társadalom felszámolta az érvelésalapú demokráciát, helyette korrektségalapú demokrácia lett, a valódi hatalmat, a döntéseket és befolyást a választott kormányok helyett a világhálózatba fogott emberek kezébe, a médiagurukhoz, a senki által meg nem választott nemzetközi szervezetekhez szervezték ki.

Orbán Viktor gazdasági síkon a nyitott társadalmat úgy írta le: a rókákat beengedik a tyúkólba, hogy szabadon versenyezhessenek, és arról senki sem tehet, hogy folyton a rókák nyernek. Ha "a szerencsétlen, későn ébredő európai polgárok" mégis csak a sarkukra állnának, rájuk zúdítanak néhány millió, más vallású, más szokású migránst - tette hozzá.

Elmondta, így jött létre a világtörténelem legbizarrabb koalíciója az embercsempészek, a jogvédő aktivisták és az európai csúcspolitikusok között arra, hogy tervezetten ideszállítsanak Európába sok millió migránst.

"Ebből ennyi elég is, hiszen nem az EU értékelésére gyűltünk össze, bármennyire is csábító egy magyarnak a világkormányzás távlata" -

fogalmazott, majd Magyarországra rátérve arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarok már túl vannak a lázadáson, "sőt talán elsőként lázadtunk fel, 2010-ben". Mint mondta, Magyarország hét év alatt felépítette saját politikai-gazdasági rendszerét, amely "a mi testünkre szabott, a mi ízlésünk szerint való".

Magyarország lázadására példaként említette a Nemzetközi Valutaalap (IMF) "hazaküldését", a multinacionális vállalatok megadóztatását és a rezsicsökkentést.

Orbán Viktor külön kiemelte: bár az Egyesült Államok korábbi kormánya, Brüsszel és "ráadásul Berlin is" kihirdette, hogy nem szabad megállítani a migránsokat, a magyar kormány azonban ellenállt, kerítést épített, megállította őket, megvédve ezzel Magyarországot és "mellékesen Európát is".

"Az igazi menekülteket persze be fogjuk fogadni: németet, hollandot, franciát, olaszt, rémült politikusokat és újságírókat, hazájukat elhagyni kényszerülő keresztényeket, akik az otthon elvesztett Európájukat majd nálunk akarják megtalálni" - fogalmazott.

A miniszterelnök fontosnak nevezte a politikai stabilitás megőrzését, annak elvesztése ugyanis olyan luxus, "amelyet nem engedhetünk meg magunknak, és nem is fog bekövetkezni, amíg mi állhatunk a kormányrúdnál".

Orbán Viktor szerint a magyarok jövője biztosított, Magyarország erősödik és fejlődik, Magyarországon "a holnap nem vet árnyékot a mára". Fekete bárányok voltunk, mára sikertörténet lettünk - mondta, utalva arra, hogy a hitelminősítők sorra felértékelik az országot, illetve nőnek a bérek, csökken a családok adóssága.

A miniszterelnök hangsúlyozta "a holnap miatt nincs okunk idegeskedni, a családok talpra fognak állni és anyagilag is össze fogják szedni magukat".

Hozzátette: ha mindenki rendesen elvégzi a munkáját, betartjuk a törvényeket, nem lesz baj, és minden évben mindenki előre léphet.

Orbán Viktor azt kérte, becsüljenek meg minden munkahelyet, minden rendesen elvégzett munkát és a munkásokat is. A magyar takarítónőket, útkaparókat, rakodómunkásokat, culágereket és napszámosokat a jövőben is tisztelni kell; "egy nemzet és egy ország vagyunk, nekik is megvan a helyük a mi közös jövőnkben" - fogalmazott.

Magyarországnak képesnek kell lennie arra, hogy fenntartsa magát - hangoztatta a miniszterelnök, aki beszédében szólt a magyarság fogyásáról is, jelezve, hogy "ezen a döntő fronton még nincs áttörés", ezért a kormány minden támogatást megad, ha valaki a gyermekvállalás mellett dönt.

Azt is szorgalmazta, hogy a gyermekeket az iskolákban hazaszeretetre, hazafias érzelmekre, patrióta gondolkodásra neveljék.

Orbán Viktor feltette azt a kérdést, vajon a kormány 2016-ban jól vezette-e az országot.

Szerinte "legyen bármilyen vastag vaj a kenyéren", a magyar ember azt gondolja: szeretné azt a kormányt látni, amivel meg van elégedve. De az elégedetlenség miatt sohasem szabad megsértődni - jegyezte meg.

Azt mondta: a magyarok épp eleget szenvedtek a bizonytalan, tehetetlen, böszme vezetőktől, azoktól, akik mind azt magyarázták el, mit miért nem lehet. Az önsajnálat nagy istencsapása volt az országon, az volt a szocialista kormányzás kultúrája - magyarázta.

Értékelése szerint mostanra Magyarországnak végre sikerült átlépnie az önsajnálat kultúrájából a cselekvés kultúrájába.

Márai Sándortól kölcsönzött idézettel határozta meg a magyar politikai vezetés vastörvényét: "nincs módunk középszerűnek lenni".

A miniszterelnök véleménye szerint a jó kormányzás úgy viszi el a célhoz az embereket, hogy amikor a nép eléri célját, azt gondolja, nem is volt szükség a vezetőkre. Legyen 2017 olyan év - folytatta -, amelynek "a végén azt érezzük, ment ez, mint a karikacsapás!" - tette hozzá.

Beszédét azzal zárta: Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!