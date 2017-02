Aggódnak a jövő miatt a fiatalok

A fiatalok közül minden negyedik-ötödik elégedetlen magával, a rosszabb anyagi körülmények között élők között ez gyakoribb. A magukat szegénynek valló gyerekeknél minden másodiknak, az elvált szülők gyerekeinél minden harmadiknak van ilyen problémája – ezt állapította meg az SOS Gyermekfalvak kutatása, amelyet több mint 1000 középiskolás körében végzett.

A fiatalok elsősorban a testükkel elégedetlenek. Majdnem minden második fiatal szeretne soványabb (40,7 %), vagy sportosabb (40,2 %) lenni. Minden harmadik gyerek okosabb és szebb lenne, 34,6 % pedig azt kívánja, hogy bármit megehessen anélkül, hogy meghízna. A megkérdezettek 18,4 %-a állítja csak, hogy nem szeretne másmilyen lenni.

A fiatalok többsége aggódik a jövőjéért (69,5 %). A magukat gazdagnak mondó családok gyerekei közül minden harmadiknak vannak csak ilyen félelmei, míg a szegények között ez az arány 81 %, de egy átlagosan élő magyar család esetében is a gyerekek 73 %-a aggódik.

A jövő szempontjából a fiatalok számára a három legfontosabb dolog, hogy legyen jó munkájuk (74,7 %), párkapcsolatuk/házasságuk (60,8 %) és boldogok legyenek (40,3 %). Minden tizedik gyerek külföldön képzeli el az életét. A legkevésbé azt tartják fontosnak, hogy legyen nagy házuk, vagy autójuk.

A fiatalok majdnem fele nagyon fél attól, hogy nem veszik fel továbbtanulni, minden harmadik gyerek pedig attól is, hogy megbukik az iskolában. A középiskolások 40 százaléka attól tart, hogy nem lesz saját családja, 46 százaléka a munkanélküliségtől.

„A jövője miatt jobban aggódik az a kamasz, akinek családja szegénységben él. De bizonytalanok, önmagukkal elégedetlenek azok is, akik a családban, közvetlen környezetükben nem kapnak megfelelő odafigyelést, akiknek a mindennapját a családi konfliktusok jellemzik. Minden tizedik gyerek éli ezt meg Magyarországon. Köztük vannak a gyermekvédelmi gondoskodásba került gyerekek is, akik nemcsak szegénységet, családi konfliktusokat éltek meg, hanem a családjukból való kiemelést is - mondta Szilvási Léna, az SOS gyermekvédelmi programigazgatója.