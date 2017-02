Ezért történhetett meg a veronai busztragédia

Nagy a valószínűsége annak, hogy kóros aluszékonyság vagy szívritmus-zavar okozta ájulás léphetett fel a sofőrnél, és ez vezetett a veronai busztragédiához – mondta Tomcsányi János kardiológusprofesszor a Magyar Időknek. Feltételezését erősíti, hogy műszaki problémát egyelőre nem tudtak megállapítani a balesettel kapcsolatban, és hogy a busz fékezés nélkül csapódott a felüljárónak.

A kóros aluszékonyság, aminek a hátterében az úgynevezett alvási apnoé áll, ma már tesztekkel és alváslaborban végzett vizsgálatokkal kiszűrhető, és sikeresen kezelhető is. A probléma jelentőségét jól mutatja, hogy 2015 áprilisa óta a jogosítvány megújításához szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat része kell legyen az alvászavar-szűrővizsgálat azoknál, akiknél felmerül ennek a gyanúja.

A buszbaleset másik lehetséges okát, a ritmuszavar okozta ájulást (orvosi nevén syncope) azonban továbbra sem kötelező vizsgálni, jóllehet sok esetben ez is szűrhető, és vannak országok, amelyekben már működnek is syncope-ambulanciák. Ezekben szakemberek tovább vizsgálják az ismételt ájulások okait, és ennek megfelelően kezelik is azokat.