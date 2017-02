Váratlan eredmény: egyszerre liberálisak és jobboldaliak a fiatalok

Liberális, jobboldali, nyitott és demokráciakedvelő a mai fiatalság jelentős része - derül ki a gyorsjelentésből, amelyben nyolcezer 15-29 éves válaszolt a kérdésekre.

Székely Levente közölte: ebben a generációban többen dolgoznak, mint korábban, és növekedett azoknak az aránya, akik alapvetően elégedettek, pozitívan tekintenek a jövőjükre.

„Fontos eredmény, hogy a házasok aránya nem csökkent 2012-höz képest, tehát ugyanúgy

a fiatalok 10 százaléka él házasságban, mint négy éve”

- ismertette a kutatási igazgató.

A tervezett gyerekek számában nem történt változás 2012-höz képest: átlagosan továbbra is 1,7 gyereket szeretnének a fiatalok.

„Ennek lehet egy olyan olvasata, hogy ez rossz hír, mert stagnál, de lehet jó hír is, mert nem csökkent. Hiszen általában a fejlett világban a társadalmak öregszenek, és az egy teljesen reális várakozás lehet, amikor nekiindultunk a kutatásnak, hogy a tendenciáknak, a trendeknek megfelelően tovább csökken a házasok aránya, tovább csökken a tervezett gyerekek száma. Azt találtuk viszont, hogy a csökkenés megállt” - fogalmazott Székely Levente.

A kutatási igazgató szerint ez azt jelzi, hogy már van változás a fejekben.

„Az, hogy ez tettekké válik-e és hogy mikor, az a jövő kérdése”

- tette hozzá.

A Kutatópont Kft. kutatási igazgatója elmondta azt is, hogy az eredményekből kiderül: ugyanúgy, mint 2012-ben, most is nagyjából a fiatalok kétharmada itthon képzeli el a jövőjét, és egyharmaduk gondolkodik abban, hogy hosszabb-rövidebb ideig külföldön szerencsét próbál.