E-személyi: vonaton már használható, és az egészségügyben is bevezetik

Új típusú személyi igazolványra is föl lehet tölteni a vasúti bérletet, a szolgáltatást a Budapest-Pusztaszabolcs vonalon kísérleti jelleggel vezette be a MÁV-Start Zrt.

A vasúti bérleteket az igazolványok chipje tárolni tudja, így az utasok az e-személyivel igazolhatják a vásárlást, ráadásul 3 százalék kedvezményt is kapnak a vételárból. Ha sikeres lesz az új rendszer, a szolgáltatást más vonalakra is kiterjesztik és további informatikai fejlesztéseket is bevezet a vasúttársaság a kényelmesebb jegyvásárlás érdekében.

Kiterjesztik az e-személyi használati körét

Azon túl, hogy a MÁV az összes vonalra kiterjesztené ezt a lehetőséget, a BKK és a Volán társaságok is hasonlót terveznek. Velük már előrehaladott tárgyalások zajlanak - mondta el az InfoRádiónak Hajzer Károly, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára.

Ehhez a társaságoknak úgynevezett RFID technológiás leolvasókat kell beszerezniük, amelyek érintés nélkül, kisebb távolságból is képesek leolvasni az e-személyit.

Az egészségügyben is

Az EMMI 90 ezer kártyaolvasót szerez be, valamennyi egészségügyi dolgozó (kórházi orvosok, körzeti orvosok, gyógyszerészek, klinikai dolgozók) számítógépét olyan kártyaolvasóval látják el, amely tudja olvasni az e-személyit.

Vagyis a taj-szám begépelése helyett a személyit kérik majd el, hiszen az tartalmazza a taj-kártyán lévő információkat.

Az új típusú e-személyi a legszigorúbb adatbiztonsági követelményeknek is megfelel, ezért olyan azonosítást lehet vele végezni, ami megakadályozza a visszaéléseket. Az állampolgárok kiszolgálására később további, az új igazolvánnyal igénybe vezető szolgáltatást is bevezetnek majd.