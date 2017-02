Lelki fröccsöket oszt a magyar rendőrség

A tapasztalat azt mutatja, ha valakinek segítségre van szüksége, azt sokszor nem meri elmondani. A segítségre szoruló nem mer megnyílni embertársai felé, így a probléma megoldatlan marad. Ennek az oka gyakran a következményektől való félelem, illetve az, hogy nem tudják a bajbajutottak, kihez is fordulhatnának.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya új programja erre kínál egyfajta megoldást. A „Lelki fröccs” elnevezésű kezdeményezés alapja, hogy az együttműködő szórakozóhelyeken a rendőrség olyan kapcsolati lehetőséget teremt a segítségre szorulók és a segítő szervezetek között, amely során megoldást találhatnak az adott problémára. Akár lelki eredetű, akár egy konkrét jogsértésről legyen szó, a teljes diszkréció megóvja a bajban lévőt a további sérülésektől és hathatós megoldást kínál, hiszen közvetlen kapcsolat alakulhat ki a bajbajutott és a segítő szervezet között. A program a telefonos elérhetőség mellett - amelyet például lelkisegély esetén kérhet - a személyes kontakt lehetőségét is megteremti.

Akinek szüksége van rá, az asztalokra elhelyezett fehér és vörös "lelki fröccs" feliratú kártyákon megtalálhatja a fontosabb telefonszámokat és elérhetőségeket - írja a police.hu.

A bűnmegelőzési szakemberek a Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesülettel közösen szervezett színes program keretében 2017. február 11-én mutatták be a „Lelki fröccsöt”, amelyen Nagy Géza Kristóf mentálhigiénés szakember is jelen volt, lehetőséget teremtve az érdeklődőknek arra, hogy személyesen tegyék fel kérdéseiket. Többen éltek is a lehetőséggel. A rendőrség jelenlévő képviselőitől elsősorban bűnmegelőzési témában kérhettek segítséget az érdeklődők.