Téma lesz a menekültügyi őrizet és Majtényi jelölése - frakcióülésekkel nyitják az évadot a pártok

A Fidesz és a KDNP frakciószövetség szerdától Visegrádon tartja három napos kihelyezett, együttes ülését, melyen Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány tagjai is részt vesznek. Kósa Lajos, Fidesz-frakcióvezetőjének múlt heti tájékoztatása alapján mások mellett a rezsi- és az adócsökkentés politikájának – szóhasználata szerinti – megvédése, újabb atipikus foglalkoztatási formák bevezetése és a menekültügyi őrizet intézményének visszaállítása lehet a legfontosabb jogalkotási feladat a tavaszi parlamenti ülésszakban.

"Az egyik szabályozási irány az az, hogy bezárjuk a mostani rendszeren meglévő kiskapukat, amelyeket visszaélésszerűen használnak az elsősorban gazdasági migránsok, tehát például azt mondjuk, hogy aki fellebbez a magyar hatóságok döntése ellen, annak is egy meghatározott zónában kell megvárnia a fellebbezésről szóló döntés végét. A másik pedig a menekültügyi őrizetbevétel intézményének visszaállítása, ami lehetővé teszi, hogy amennyiben a magyar hatóságok jónak látják, akkor valakit menekültügyi őrizetbe is vehessenek Magyarország területén" - fogalmazott a frakcióvezető.

Emellett várhatóan a június közepéig tartó tavaszi ülésszakban fogadja el az Országgyűlés a 2018-as költségvetést, ám ombudsmant és államfőt is választ a Ház.

Ezért is hallgatja meg az MSZP frakciója szerdán, egynapos, budapesti ülésén Majtényi Lászlót, hogy eldöntse: hivatalosan is jelöli-e köztársasági elnöknek. Tóth Bertalan, a szocialisták frakcióvezetője múlt héten egy háttérbeszélgetésen emlékeztette a résztvevőket, hogy korábban a szocialisták választmánya és az elnöksége is támogatta Majtényi László jelölését. Az MSZP egyébként biztonságpolitikai, antikorrupciós és az életminőséget javító előterjesztésekkel készül az ülésszakra.

A Jobbik szerdán két napos kihelyezett frakcióülést kezd Mátraszentimrén. A párt számára ebben a félévben információink alapján a munkabérek emelésére vonatkozó béruniós kezdeményezés és a választási felkészülés a leghangsúlyosabb feladat. A frakcióülésen várhatóan Vona Gábor pártelnök és Volner János frakcióvezető is felszólal.

Az LMP a párt szombati évértékelője előtt Siófokon tartotta három napos, összevont elnökségi- és frakcióülését, az ülésszak várható fontosabb javaslatairól azonban csütörtökön Budapesten is tanácskozik az ellenzéki párt képviselőcsoportja.