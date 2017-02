Bakondi: szeptember elejéig meghosszabbítják a válsághelyzetet

Bakondi György elmondta: a magyar államhatáron naponta 60-80, de előfordul, hogy 100-150 illegális átlépési kísérletet regisztrálnak. Különösen a szerb szakaszon, de másutt, így az ukrán és a román szakaszon lévő helyzet is indokolja, hogy a rendőri és katonai erőket továbbra is "intenzíven lehessen alkalmazni", s erre a jelenleg is hatályos válsághelyzet ad lehetőséget.

A kormány csaknem egy éve, 2016. március 9-i hatállyal rendelte el Magyarország egész területére a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A kormány honlapján frissen közzétett tervezet szerint a válsághelyzet meghosszabbításáról szóló, március 6-án életbe lépő rendelet szeptember 7-ig hatályos.

Bakondi György az M1 műsorában a migrációs mozgásról elmondta: idén a nagyobb arányú mozgás Olaszország irányába figyelhető meg. Ráadásul a titkosszolgálati információk alapján ezek szervezésében egyre nagyobb arányban vesznek részt a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet emberei. Az illegális migránsok jellemzően Líbiából érkeznek hajókon - fűzte hozzá a belbiztonsági főtanácsadó, megjegyezve: jellemző útvonalak vannak még Tunéziából és Egyiptomból is.

Bakondi György azt mondta, a Fidesz-KDNP szerdán kezdődő, péntekig tartó frakcióülésén is kiemelt téma lesz a migrációs helyzet. Pintér Sándor belügyminiszter csütörtökön ad tájékoztatást a témában a visegrádi tanácskozáson.