Autósok, figyelem: szigorítás a rendszámoknál

Április elsejétől nálunk is megjelenhet a szürke rendszám, ha elfogadják a Révész Máriusz kezdeményezte új jogszabályt. A speciális harmadik rendszámtábla célja, hogy a rendszámot - szabálytalanul - kitakaró biciklitartókra helyezve lehetőséget nyújtson az autó azonosítására. Csak EU-s kivitelben gyártják majd, de attól még maradhat az autón a régi, magyar zászlós rendszám is - írta az Origo.

A kiadásáért várhatóan 5500 forintot kell fizetni, regisztrációs matricára nem lesz szükség. A gépkocsi átrendszámozásakor azonban a szürke rendszámot is le kell adni.

Szigorodhat a zöld rendszámok kiadása

Ingyenes parkolás egyre több nagyvárosban, vagyonszerzési illetékmentesség és egy sor közteher megspórolása (regisztrációs, illetve gépjármű- vagy cégautóadó): ezek a kedvezmények nagyon vonzóvá tették a zömében használtan külföldről behozott környezetbarát autókat.

Az Origonak a Nemzetgazdasági Minisztériumnál megerősítették: a plug-in hibridek szabályait tervezik szigorítani, kétféle forgatókönyv szerint: vagy nagyobb hatótávot írnának elő, vagy pedig maximalizálnák a CO 2 -kibocsátást. A tervezett változtatásokról jelenleg is tárcaközi egyeztetés folyik. Ez után a műszaki vizsgán már az aktuális szabályozásnak megfelelő járművek kaphatják meg a kedvezményekre jogosító zöld rendszámot – vagyis több tulaj kénytelen lesz majd fehérre váltani.

Tiltott karakterek

A máig használt (2004 óta EU-zászlós) sorozatrendszámok kiadása nem sokkal a rendszerváltás után, 1990 augusztusában kezdődött ábécésorrendben, és tavaly az N kezdőbetű után egyből P-re váltott a rendszer.

Vannak ugyanis betűk, amik tabunak számítanak, mert összetéveszthetők a számokkal, és a kamerákat is összezavarják. Ilyen volt az I és tavaly az O is, és a soron következő Q is ki fog maradni a sorból.

Vizsgálódnak

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerint a robogók rendszámáról nincs döntés, sőt, konkrét tervezet sem az ügyben, egyelőre a lehetőségeket vizsgálják. Több, részben törvényi szintű jogszabály-változás kéne a bevezetéshez – márpedig egyszer már leszavazta a kérdést a parlament.