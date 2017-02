Veronai buszbaleset: műtétek sorozata vár a most hazahozott sérültre

Hazahozták Olaszországból a veronai buszbaleset egyik, súlyos égési sérüléseket szenvedett sérültjét, akit most már a budapesti Honvédkórházban ápolnak - közölte Tamás Róbert, az intézmény orvosigazgatója. Hozzátette: a másik kint ápolt sérültnek a kómából való felébresztése is folyamatban van.

A veronai buszbaleset ötödik sérültjét légi mentővel hozták Ferihegyre, és mentőautó szállította a Honvédkórházba - mondta el az InfoRádiónak Tamás Róbert, az intézmény orvosigazgatója.

"A kinti kórházban, az utazás alatt és itt a kórházban is

stabil állapotban volt a sérült, kommunikálni lehetett vele.

Kérdésekre tud válaszolni, de nagy valószínűséggel az utazás megviselte, ezért a családtagokat is csak akkor fogadhat, ha megtörtént a kórházi fogadása" - mondta Tamás Róbert, hozzátéve, hogy arról nincs információja, hogy a rendőrség meghallgatta-e a sérültet, mert az ő feladatuk a gyógyítás.

A várható gyógykezelésről úgy nyilatkozott, a testfelületének hatvan százalékán szenvedett el égési sérülést a beteg, kint elkezdődtek már a műtétek, de biztos, hogy

elhúzódó gyógyulásra és többszörös műtétekre lesz majd szükség.

"Először azt kell kideríteni, hogy csak a bőr-, vagy az alatta lévő szövetek is sérültek-e, és ennek ismeretében tudunk csak arról nyilatkozni, hogy milyen gyógykezelést tervezünk" - felelte arra a kérdésre, hogy bőrátültetésre lesz-e a szükség.

A másik, még Veronában kezelt sérültről a Honvédkórház orvosigazgatója azt a tájékoztatást kapta, hogy az állapota stabil, a gépről már próbálják őt levenni, de nagyon súlyos koponyasérülése volt, ezért csak a jövő hét első felében várható döntés arról, hogy mikor tudják őt is hazaszállítani.

"Megkezdődött a felébresztése, de a fejsérülése miatt vissza kellett helyezni a gépre,

és most a folyamatos monitorozása és ellenőrzése van folyamatban" - mondta Tamás Róbert, és azt is ismertette, hogy a korábbi sérültek közül kettő folyamatosan kórházi kezelésre szorul, egy fiatalembert pedig, akinek csuklótörése miatt volt korábban műtéte, a hét elején visszavettek, és rajta is bőrátültetést hajtottak végre. Most ő is a kórházban van, és az állapota kielégítő.

Január 20-án éjjel az olaszországi Verona közelében szenvedett balesetet egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.