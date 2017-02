Továbbra is puska lesz a történelematlasz?

Az új atlaszban lesz például névmutató és rövid kronológia is. A Történelemtanárok Egyletének térképésze nem érti a változtatásokat, ugyanis utóbbit korábban bírálta a kormányzat.

„Akkor ez nem lesz puska a jövőben?

Csak a nem állami kiadású atlaszok kronológiája lesz puska? Az érettségi feltételekben is úgy van meghatározva, hogy a kronológiát nem tartalmazó, OFI által kiadott állami atlasz használható. Akkor ez a jövőben hogy lesz?

Hidas Gábor a névmutatót azonban továbbra is hasznosnak tartja.

„Úgy gondolom, egyfajta ötletelés folyik és picit megyünk az események után, szerintem ez egész biztos, hogy zavart okoz.”

Az Oktatáskutató Fejlesztő Intézet a Történelemoktatók Szakma Egyesületét is felkérte arra, hogy vegyen részt a középiskolai történelematlasz harmadik verziójának kidolgozásában. Nánay Mihály, az egyesület elnöke elmondta, szervezetük csak javaslattevő, a szerkesztői munkát a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete végzi.

„Előkerült a domborzat kérdése, ami indokolt probléma, hiszen sok történelmi folyamatnál fontos a természeti háttér, így erre készítünk javaslatot, melyeknél lenne érdemes ábrázolni. Emellett a földrajzi fokhálózat szintén fontos lehet, megpróbáljuk áttekinteni, melyik térképeken indokolt ezek használata. A jelek egyezményesítése is fontos probléma, erre is igyekszünk javaslatot kidolgozni. A térképek mérete alapvető probléma, fontos áttekinteni, melyiket érdemes esetleg megnagyítani, esetleg melyik lehet felesleges, mert az a tankönyvekben is fellelhető és melyik térkép hiányzik az atlaszból.”

A Történelemoktatók Szakma Egyesülete a történelmi események dátumainak feltüntetését illetően kompromisszumos megoldást remél, és még dolgoznak azon, hogy ez miként kivitelezhető