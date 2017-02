Botka László: Mi a lópikulának csinálnék én médiahekket?

Nem tartja eleve bukásnak a 2018-as parlamenti választásokat Botka László, az MSZP kormányfőjelöltje. A 24.hu-nak adott interjúban beszélt Gyurcsány Ferencről, az előválasztás esélyéről, a régi szocialistákról és a kormányzóképes alternatíváról is.

A 24.hu készített nagyinterjút Botka Lászlóval. Szeged szocialista polgármestere, aki a közelmúltban találkozott Orbán Viktorral, a miniszterelnökről azt mondta, „hatékonyabb, különösen hatalomtechnikailag”, és hogy a gazdaságban is akadnak komoly eredményei. Szerinte a napi kormányzást már Lázár Jánosra hagyja, őt egyre inkább a vízióalkotás köti le, csak Botka szerint az a gond, hogy a víziói egyre inkább elszakadnak a realitástól.

Saját szerepvállalásáról úgy nyilatkozott, "ökörség" az a sajtóban terjedő hír, hogy a jelöltéget csak médiahekknek szánja. "Mi a lópikulának csinálnék én médiahekket?" - tette fel a kérdést. Azt állította, tovább is húzhatta volna az „MSZP örök ígérete” szerepet, kényelmesen elmondhatta volna Szegedről is, hogy mit gondol a világról, de inkább felvette a kesztyűt, és

hisz abban, hogy nem biztos bukás a 2018-as győzelem.

Ahogy hisz abban, hogy a most még mellé nem álló ellenzéki pártok, mint az LMP vagy az Együtt is támogatni fogja, még akkor is, ha utóbbi ötletét, az előválasztást nem tartja jónak. Gyurcsány Ferenccel, a DK elnökével viszont nem akar együtt dolgozni. „Nincs Gyurcsány-fóbiám, a személyes véleményem jobb róla, mint az átlagválasztóé, de ettől még tény, hogy

az Orbán leváltásához szükséges többség nem szedhető össze, míg Gyurcsány a bal egyik vezetője.

Csak akkor hisznek nekünk az emberek, ha garanciát adunk rá, hogy nem a 2010 előtti kormányzást hoznánk vissza.”

Az MSZP régi embereinek is odaszúrt, mondván: „Csapdahelyzet, hogyan lehet úgy új baloldali programról beszélni, hogy a körülöttem állók a 2010 előtti időszak meghatározó személyiségei.”

Baloldali programot ígért, szerinte felzárkóztató állam kell, ami csökkenti a vagyoni különbségeket, szó nem lehet egykulcsos adóról, adómentes minimálbért akar, és tehermentesíteni az átlagjövedelmet. Kormányt még nem hirdet, egyelőre azt várja, hogy hivatalosan a párt miniszterelnök-jelöltjének válassza a párt kongresszusa. Hogy mikor, arra azt felelte: „Nem tudni. Két hét alatt összehívható, nem nagy vasziszdasz.”

Botka László elismerte, hogy dühös, amiért azt látja, senki sem győzni akar, hanem túlélni, amivel eltékozolják a minimális győzelmi esélyünket.

„Tisztában vagyok vele, ha nem állok bele a miniszterelnök-jelöltségbe, elvitatkozgatnak az előválasztáson, aztán jövő januárra elosztják egymás között a közös lista első harminc helyét. (...) Engem nem érdekelnek túlélési stratégiák, rohadtul nem érdekel, hogy huszonhat vagy harminckilenc vagy csak huszonkét képviselőnk jut a parlamentbe. Sőt az sem érdekel, hogy személy szerint kik.”

Botka a bizonytalanokkal nyerne választást, azt mondta, be kell fejezniük a civakodást, és

kormányzóképes alternatívát kell építeniük,

ami annak az egymilliónak is megfelel, aki nem akarja se Orbánt, se a 2010 előtti világot. Szerinte a következő hetekben eldől, van-e ennek realitása.