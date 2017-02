Segítséget kér a veronai súlyos sérültnek a kézilabda-szövetség

A Magyar Kézilabda-szövetség Faceboook oldalán tette közzé a felhívását.

"A közös összefogásunkra, segítségünkre van most nagy szükség! A veronai buszbaleset súlyos sérültjei között egy régi utánpótlás-válogatott kézilabdás barátunk, Kasza Balázs is ott van! Állapota még továbbra is válságos, ezért a segítségeteket szeretnénk kérni. Balázsra még nagyon sok életmenő műtét vár, ehhez pedig nagyon sok vérre van szüksége. Kérünk Mindenkit, aki teheti, küldjön Neki vért az OMSZ irányított véradása keretein belül" - írják.

A veronai buszbaleset súlyos sérültjét hetekig Veronában kezelték, majd légi úton szállították haza szerdán Magyarországra. Itthoni orvosi kezelését a Honvéd kórházban folytatják. A kórház orvos-igazgatója akkor azt mondta: további műtétek várnak még rá.