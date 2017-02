Fürjes Balázs: így esélytelenek vagyunk Párizzsal és Los Angelesszel szemben

"A főpolgármester úrnak igaza van, ez egy közös ügy, amelyben a magyar olimpiai család, a főváros, az Országgyűlés, a kormányzat hozott eddig egyirányú, egységes döntéseket. De most úgy látom, hogy ez az ügy megfeneklett, pedig kézzelfogható közelségben volt most annak a lehetősége, hogy egy 120 éves magyar álom valóra váljon" - mondta az InfoRádiónak Fürjes Balázs.

A budapesti olimpiai pályázat vezetője szerint a magyar főváros esélyeit két tényező alapozta meg. Az egyik az Agenda 2020, a gazdaságos olimpia reformja, a kisebb, olcsóbb, ésszerűbb olimpia gondolata, és Budapest lehetett volna az első, amely élhetet volna ezzel a lehgtőslggel. Az országon belül pedig az esélyt az egység teremtette meg, mert a Fővárosi Közgyűlésben majdnem mindenki megszavazta, a kormánypártok és a szocialisták is, majd az Országgyűlés is nyolcvanszázalékos többséggel adta áldását a pályázatra.

"Most ez az egység elillant, és ennek hiányában esélytelenek vagyunk Párizzsal és Los Angelesszel szemben. Úgy tűnik, hogy ez a hajó elmegy. A budapesti olimpiának, bár most igazán lett volna esélye, szép lassan befellegzett" - mondta Fürjes Balázs.

Annak megtippelésére nem vállalkozott, hogy a népszavazási kezdeményezés miatt visszavonják-e a budapesti pályázatot, mint mondta, erre megvannak a választott döntéshozók, Fürjes csupán azt tudja, ha nincs egység, akkor nincs esély sem. A következő napok kérdése szerinte az, hogy ez az egység még helyreálítható-e.

Az olimpiai pályázat vezetője szerint egy az olimpiát támogató népszavazás sem mentené meg a helyzetet.

"Én lettem volna az első, aki népszavazást javasol, ha nem teljes egységben döntött volna a főváros és meghatározó többséggel a parlament. Akik most kihátráltak az ügy mögül, mellette álltak, és nagy egységben rugaszkodtunk neki. Csak ennek tudatában lehetett ennek nekivágni. Ha nincs egység, annyi kárt szenved a budapesti pályázat, hogy mire egy népszavazás begyógyíthatná, az már semmit sem érne" - mondta Fürjes Balázs. A pályázati bizottság most felelősen csak annyit tehetett, hogy takaréklángra tették a munkát, nem költenek többet a további döntésig. Azt is elmondta, hogy 15 milliárd forint volt a pályázatra, s noha a pályázati időszak háromnegyede eltelt, csak a felét kellett elkölteni.

A kérdésre, hogy lát-e esélyt az újabb egységre, így felelt: "Optimista ember vagyok, de ilyen nehéz még sose volt."