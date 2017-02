Négynapos üléssel kezdi a tavaszi ülésszakot hétfőn az Országgyűlés - a nap hírei

A főpolgármester szerint felmondták a másfél évvel ezelőtti nemzeti egységet azok az ellenzéki politikusok, akik meggondolták magukat a 2024-es budapesti olimpiai pályázat ügyében. Tarlós István az InfoRádióban visszautasította Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetőjének állítását, amely szerint csak a főváros ügye lenne a 2024-es olimpia rendezése. Emlékeztetett rá, hogy állami megrendelésre megvalósíthatósági tanulmány készült, amelyet a Magyar Olimpiai Bizottság és az Országgyűlés is elfogadott. Beszélt arról is, hogy Fürjes Balázst, az olimpiai pályázat vezetőjét és Borkai Zsoltot a MOB elnökét is meghívja a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére, amelyen az olimpiai pályázat lesz a téma. Az aláírásgyűjtésről úgy vélte: várhatóan 3 hét múlva derül ki hány érvényes aláírást gyűjtött össze a Momentum Egyesület. Azt is hangsúlyozta, hogy a népszavazást sosem ellenezte, az olimpiát pedig sosem erőltette.

Továbbra is közös ügynek tartja a 2024-es olimpia rendezését a pályázat vezetője. Fürjes Balázs az InfoRádióban azt mondta: a MOB, a főváros, az Országgyűlés és a kormány egységes döntést hozott a rendezésről, amelyet korábban minden ellenzéki szereplő is támogatott. Ugyanakkor úgy vélte: miután ez az egység megbomlott, így Budapest esélytelen lett Los Angeles és Párizs mellett. Fürjes Balázs megerősítette, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. felfüggesztette a szerződések kifizetését és beszélt arról is, hogy a pályázatra rendelkezésre álló 15 milliárd forint alig felét költötték el.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke szerint politikai célok vezérelték a budapesti olimpia ellenzőit, akik aláírásgyűjtésükkel komoly veszélybe sodorták a 2024-es magyar fővárosi pályázatot. Thomas Bach úgy vélte: ha Budapest kiszállna, akkor Párizs és Los Angeles eloszthatná egymás között a 2024-es és a 2028-as olimpia rendezési jogát.

Négynapos üléssel kezdi a tavaszi ülésszakot hétfőn az Országgyűlés. A képviselők a többi között az illegálisan érkezett bevándorlók szabad mozgásának korlátozásáról és a nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánításáról tárgyalnak. Újra szavazhatnak a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényről, amelynek egyes rendelkezéseit alaptörvény-ellenesnek találta az Alkotmánybíróság.

Régi adósságot törleszt a kormány az ápolók számára a 2019-ig megvalósuló 65 százalékos béremeléssel - jelentette ki a stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott. Nyitrai Zsolt az ápolók napján azt mondta: ezt a munkát nemcsak anyagilag, hanem erkölcsileg is el kell ismerni.

A jövő héttől keresik fel az adóhatóság revizorai önellenőrzési ajánlattal azokat az adózókat, akik Amerikából szereztek jövedelmet, de az összeg nem szerepel a bevallásukban. Tállai András adóügyekért is felelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet, most mintegy másfél ezer érintett mentesülhet a szankciók alól.

A felmelegedés és a csapadékmentes idő hatására fokozatosan javul az ár- és belvízhelyzet - jelentette ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság Műszaki Irányító Törzs vezetője. Láng István az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: a Tiszán levonuló jégtorlasz vasárnap este Szerbia felé elhagyta az országot. Beszélt arról is, hogy most a jégár által elsodort hordalék összegyűjtése és a jég miatt visszaduzzadt áradás levezénylése a feladat.

Február 26-án lesz Enyedi Ildikó díjnyertes filmjének budapesti premierje. Az alkotás március 2-tól látható a magyar mozikban. A Testről és lélekről című alkotás nyerte a legjobb filmnek járó Arany Medve díjat a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon. A rendező munkája a filmkritikusok nemzetközi szövetségének díját, az ökumenikus zsűri díját és a Berliner Morgenpost című lap olvasói zsűrijének díját is elnyerte. A filmet összesen 35 országban vetítik.

Megerősítette az amerikai-mexikói határra tervezett kerítés megépítését egy floridai gyűlésen az amerikai elnök. Donald Trump ismét hangsúlyozta: lazít a gazdasági szabályzókon, és munkahelyeket teremt majd. Utalt a beutazásokat átmenetileg szigorító elnöki rendelkezésének bírói felfüggesztésére, és azt mondta: a következő napokban nyilvánosságra hozza a bevándorlást szabályozó új elnöki rendeletet.

Összesen 5 és fél milliárd dolláros nemzetközi mentőcsomagot kap Mongólia. Az IMF és több nemzetközi szervezet a kormány gazdasági kiigazítási programját kívánja támogatni. A Nemzetközi Valutaalap a következő 3 évben évi 440 millió dollárt folyósít.

Részben iráni kőolajjal pótolja a csökkenő orosz olajszállításokat Fehéroroszország. A kivitel visszafogását Moszkva azzal magyarázta, hogy Minszk 300 millió dollárral tartozott a már korábban leszállított földgázért.