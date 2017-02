A miniszterelnök szerint Magyarország elérte a 2016-ra kitűzött gazdaságpolitikai céljait - a nap hírei

A csökkenő államadósság és a növekvő gazdasági teljesítmény adatainak ismertetésével kezdte napirend előtti felszólalását a parlament tavaszi ülésszakának nyitó ülésén a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta: Magyarország elérte a 2016-ra kitűzött gazdaságpolitikai céljait a gazdaság gyorsabban nőtt tavaly, mint az unióé, és a belső egyensúly is erősödött. Bejelentette, hogy nemzeti konzultáció kezdődik arról az 5 veszélyforrásról, amellyel Magyarországnak még az idén szembe kell néznie. A kormányfő szólt arról is, hogy a magyar határra nehezedő nyomás a következő években sem fog megszűnni, ezért a határvédelem továbbra is kiemelt fontosságú nemzetbiztonsági ügy.

A biztos megélhetés, a szegénység, a migráció és az elszámoltatás kérdése állt az ellenzék kormányfőnek adott viszonválaszainak a középpontjában.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke arról beszélt, hogy nincs érdemi kormányzás, az egészségügy, az oktatás rendbetétele, vagy a korrupció megszüntetése helyett a kabinet épp az ellenkezőjét teszi. A politikus a kormányfőt hibáztatta az olimpiarendezés támogatottságának csökkenéséért.

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője közölte: a képviselőcsoport minden olyan intézkedést támogat, ami a magyar emberek biztonságáról és a humánumról szól. úgy vélte: a magyar vállalkozások versenyképessége elmarad a régiós társakéhoz képest és reálértékben csökkeni fog a nyugdíj értéke.

Szél Bernadett, az LMP társelnöke szerint a lakosság kifejezte, hogy miben szeretne nemzeti konzultációt, ez pedig az olimpia megrendezése, mivel már nem mernek milliárdokat rábízni a kormányra.

Az idén két nagy feladat áll az ország előtt az uniós források felhasználásában - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János az érdekképviseletekkel folytatott egyeztetésen elmondta: pénzügyileg le kell zárni az előző fejlesztési időszakot, és lépéseket kell tenni az új lehetőségek felhasználásáért. A miniszter közölte: a 2014 és 20 közötti időszak keretére kifizetett összeg elérheti a 2700-2800 milliárd forintot.

Létrejött az a megállapodás, amely alapján 2021-ig biztosított Magyarország gázellátása – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Mesterházy Attila szocialista országgyűlési képviselőnek adott írásbeli válaszában jelezte: a megállapodás birtokában elkezdődhetnek a 2021 utáni időszakról való tárgyalások, ami Magyarország mint vevő számára kedvező helyzetet biztosít, hiszen nincs vásárlási kényszerhelyzet.

2 éves beszállítói fejlesztési programot indít 14 milliárd forintos keretösszeggel a kormány - jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály elmondta: a kabinet azt szeretné elérni, hogy a magyar kis- és közepes vállalkozások minél nagyobb arányban vegyenek részt a magasabb hozzáadott értékű termékek fejlesztésében, és gyártásában.

A szisztematikus határellenőrzésről egyeztetett a magyar és a horvát belügyminiszter. A tájékoztatás szerint sorok alakulhatnak ki a határállomásokon, mert az átkelni kívánókat egyenként kell megvizsgálni. A múlt hét csütörtökön elfogadott jogszabály értelmében minden az unióba utazó adatait ellenőrizni kell a Schengeni Információs Rendszerben.

Az ifjúsági garanciaprogramot segítő honlapot indított az Új Nemzedék Központ - jelentette be Novák Katalin, ifjúsági ügyekért is felelős államtitkár. A portállal nemcsak a fiatalokat akarja segíteni a kabinet, hanem a munkáltatókkal is összekapcsolják őket, utóbbiak pedig megismerhetik azokat az előnyöket, amelyekkel a fiatalok foglalkoztatása jár.

Meghaladta a bruttó bér emelkedésének mértékét a nettó keresetek emelkedése tavaly. Ez utóbbi 7,8 százalék volt. Az év egészében a nettó átlagkereset 175 ezer, 2016 utolsó hónapjában pedig 192.100 forint volt, családi kedvezmény nélkül - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Tavaly egész évben a bruttó átlagkereset 6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Nem engedélyezte a Gazdasági Versenyhivatal, hogy az RTL részt szerezzen a Centrál Digitális Média Kft.-ben. A Magyar RTL Televízió Zrt. tavaly október 15-én nyújtotta be arra irányuló kérelmét, hogy a 30 százalékos üzletrészt, valamint irányítást biztosító jogokat szerezhessen az online tartalomszolgáltatási és hirdetési piacon jelenlévő Central Digitális Média Kft.-ben.

Levonult a jeges árhullám a Tiszán, így mindenhol visszavonta az árvízvédelmi készültséget az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Reggel a Tiszán és mellékfolyóin az elsőfokú készültségi szintek alatti vízállásokat jegyeztek. Állójeges szakaszok már csak Sajón, a Hernádon és a Bodrog vannak. A belvízzel elöntött terület nagysága fokozatosan csökken, jelenleg 35.400 hektár áll víz alatt.

Az év végéig érdemi előrelépést vár a NATO-tagállamok védelmi kiadásainak emelésében az Egyesült Államok elnöke - jelentette ki Brüsszelben az amerikai alelnök. Mike Pence az észak-atlanti szövetség főtitkárával folytatott tárgyalás után hangsúlyozta: Washington teljesíti a részét, ugyanakkor Európa védelméhez Európa elkötelezettségére is szükség van. A NATO tagországai korábban vállalták, hogy a hazai össztermékük legalább 2 százalékát fordítják védelmi kiadásokra.