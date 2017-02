Alig szűrik a súlyos baleseti rizikót - lapszemle

Bár a jogosítványok megújításához szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak lassan két éve az alvászavar szűrővizsgálata is kötelező eleme, azt saját bevallásuk szerint a háziorvosoknak még mindig csak valamivel több mint egyharmada végzi rutinszerűen - írja a Magyar Idők.

Az Európai Bíróság egyesítheti a magyar és a szlovák kvótapert – írja a Magyar Idők. A lap kiemeli, hogy tucatjával érkeztek az utóbbi időben migrációs témájú ügyek az Európai Bíróságra, a beadványok az uniós jogrend alapvető pontjait is módosíthatják. A luxembourgi ítélkező fórumnak a többi között a kötelező betelepítési kvótákat is meg kell vizsgálnia. A határozatra még fél évet kell várni.

A Magyar Nemzetben arról lehet olvasni, hogy túlterheltek logopédusok, öregszik a szakma. A lap kiemeli, egyre nő a beszédzavaros gyermekek száma, és a problémák is egyre súlyosabbak, évente mintegy 80 ezer gyermek szorul beszédjavításra. Most már nemcsak az öt-, de a hároméves gyermekek szűrése is kötelező lesz.

A Portfolio arról közöl összeállítást, hogy a tavalyi év sűrű volt budapesti étteremnyitások szempontjából: nemcsak a street food piacán látható bővülés, hanem például új bisztrók is egyre nagyobb számban jelennek meg. Portál szerint a 2017-es év nagy befutója lehet egy sztárséf piacon nyíló helye, egy mediterrán fogásokat kínáló étterem vagy akár egy street food-szereplő is.

A Magyar Nemzet arról közöl cikket, hogy akár a másfél milliárd forintot is elérheti az állami nagyvállalatokat érintő gyanús életbiztosítási üzlet értéke: a Hír TV Célpont című magazinja ezúttal a Volán-társaságoknál tárt fel visszaéléseket. A Dél-Alföldi Közlekedési Központban a béren kívüli juttatási keret terhére élet- és baleset-biztosítást kötöttek 2200 dolgozóra. A munkatársaknak lényegében nem volt választásuk: volt olyan kolléga, aki nyugdíjazás előtt állván nem kívánt élni a lehetőséggel, ám az illetőt szankciókkal fenyegették meg.

Komoly baleseti rizikó az álomittasság – olvasható a Magyar Időkben. A lap hangsúlyozza, hogy bár a jogosítványok megújításához szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak lassan két éve az alvászavar szűrővizsgálata is kötelező eleme, azt saját bevallásuk szerint a háziorvosoknak még mindig csak valamivel több mint egyharmada végzi rutinszerűen. Pedig ezzel nemcsak a veronai busztragédiához hasonló balesetek lennének megelőzhetők, hanem miután a kóros aluszékonyság kezelhető, az abban szenvedő páciensek életminősége is nagyságrendekkel javítható volna.

Tovább fokozódhat a verseny a távközlési piacon – nyilatkozta a Világgazdaságnak a Magyar Telekom vezérigazgatója. Christopher Mattheisen szerint tavaly már ismét intenzívebbé vált a verseny a távközlési piacon, ami az új szereplő megjelenésével tovább fokozódhat. A cégvezető szerint az idei év egyik nagy trendje lehet az 5G, vagyis az eddig ismertnél is gyorsabb sebességű mobilinternet, amely, bár az idén még nem kerül kereskedelmi forgalomba, de a szereplők figyelmét felkeltette.

Többéves kedvezőtlen folyamat után pozitív változásként csökkenés figyelhető meg a fiatalkorú közfoglalkoztatottak számában - írta a Magyar Nemzet belügyminisztériumi adatokra hivatkozva. A lap hozzátette: míg 2013 és 2015 között tizenegyszeresére nőtt a tizennyolc év alatti közfoglalkoztatottak száma, addig 2016-ban majdnem a felére csökkent az előző évi adatokhoz képest.

A Portfolión arról lehet olvasni, hogy kínaiak vásárolják a legnagyobb német bank részvényeit. A Hainan Jiaoguan Holding 3,04 százalékos részesedést szerzett a Deutsche Bankban, a részvénycsomag a piaci értéke 750 millió euró. A kínai cég bejelentette, hogy akár növelheti is a részesedését, de 10 százaléknál nagyobb részvénycsomagot nem szeretnének a Deutsche Bankban.