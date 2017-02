"Nem örülne, ha maga elé lépne a gyereke"

Ma Magyarországon akár 6 hónapot is kell várni egy alvásdiagnosztikai vizsgálatra - mondja az InfoRádióban a Magyar Alvásdiagnosztikai Társaság titkára. Várdi Katalin szerint a betegek gyakran ezért sem szólnak alvásproblémájukról a háziorvosnak a jogosítványuk meghosszabbításakor.

A háziorvosnak a jogszabály szerint a jogosítvány kiadása előtt kötelező szűrnie az alvási apnoe betegséget – közölte Várdi Katalin. A szomnológus hozzátette, ebben egy kérdőívcsomag segít, néhány egyszerű kérdéssel viszonylag nagy pontossággal ki tudják szűrni azt, hogy kit kell további vizsgálatokra küldeni.

„Csak olyanoknak adhatnak jogosítványt, akinél az alvási apnoe kizárható vagy nagyon enyhe fokú.”

Annak, hogy a jogszabályi előírás ellenére nem minden háziorvos végzi el ezt a tesztet, lehet oka, hogy a gépjárművezetők félnek, hogy elvesztik a jogosítványukat. Ha ugyanis vizsgálatra küldenek valakit, lehet, hogy

3-6 hónapig sem kap jogosítványt,

mert olyan hosszú a várakozási idő a magyar alváslaboratóriumokban – mondta el a szomnológus. Várdi Katalin hozzátette, sok háziorvos nem kockáztatja meg, hogy a beteg ilyen hosszú ideig akár munka nélkül legyen.

„Azt szoktam mondani a betegeknek, nem nagyon örülnék, ha pont előttük lépne le a gyerekem a járdáról. Ekkor kicsit meg szoktak ijedni. Az alvási apnoe a dolgozó férfiak 3-4 százalékát, a nők valamivel kisebb arányát érinti.”

Várdi Katalin kiemelte, a háziorvosok most már hivatásos jogosítványt is kiadhatnak, ettől azonban ódzkodnak is, mert óriási a felelősség egy teherautó- vagy buszsofőr esetében. A szomnológus hozzátette, ugyanakkor nem kaptak szűrési lehetőséget mindehhez, ha például lenne a 24 órás vérnyomásmérőre hasonlító apró eszközük a szűrésre, bátrabban dönthetnének a jogosítvány kiadásáról.

„A belga hatóság egész életre adja ki a jogosítványt, de a sofőrnek kötelezettséget kell vállalnia, hogy ha az egészségi állapotában bármilyen változás áll be, azt jelentenie kell, így a neki is van valamennyi felelőssége” - hangsúlyozta Várdi Katalin.