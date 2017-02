Teréz körúti robbantó: ez az ügyvéd szerint a következő lépés

Ügyvédje, Brunner Tamás szerint védence szembesült a helyzettel, ezért tett váratlanul beismerő vallomást. Mikor büntetőeljárás alá került, legátlódhatott, és nem közölt senkivel semmit, de egy idő elteltével a helyzet felmérése és lelkiismereti kérdések hatására jöhetett az elhatározás a beismerő vallomás megtételére.

A nyomozás folytatódik a védence további kihallgatásaival, a szakértői vélemények megismerésével és lehetséges számos újabb bizonyítás, hiszen a vallomás nyomán a hatóságnak bizonyos adatot is ellenőriznie kell.

Február 21-től újabb egy hónappal meghosszabbodik P. László előzetes letartóztatása. Az ügyészség eredeti tervek szerint március-áprilissal zárták volna a nyomozást. Az ügyvéd szerint sok késedelem nem lesz ebben, és még idén bírósági szakaszba kerül az ügy.

A beismerő vallomásban Brunner Tamás számára is voltak új részletek, ennek nyomán a védelmet is át kell gondolni, hiszen ilyenkor is vannak védői kötelezettségek.