Schmitt Pál: meg kellene tartani a népszavazást, és erősen megnyerni

Mit szól a népszavazási kezdeményezéshez és a 266 ezer aláíráshoz?

Nagyon sajnálom, hogy ez történt, mert volt egy nemzeti álom, egy közös akarat, és ezt most valakik megtorpedózták. Nem vagyok benne egyáltalán biztos, hogy ők az olimpiai eszme, a játékok ellen kezdték ezt az akciót, inkább politikai szándékból. Így a szépen kirajzolódott politikai akarat, a parlament, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Fővárosi Közgyűlés is magas szintű támogatásáról biztosította az ötletet, hogy pályázzunk a 2024-es olimpiára, és most kifaroltak mögüle nagyon sokan. Ezzel ezt az álmot meggyilkolták. Ezt nagyon sajnálom. Ebben az helyzetben nagyon nehéz erőt mutatni. Ha győzni szeretnénk, akkor először meg kellene tartani a népszavazást, erősen megnyerni, és folytatni a pályázatot. Ebben a pillanatban ennek vajmi kevés jelét látom.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is úgy fogalmazott, hogy a népszavazást kezdeményezők csak politikai tőkét akarnak kovácsolni a népszavazásból. Ezek szerint a NOB-nak nem fontos az emberek véleménye?

Dehogynem. Csakhogy Thomas Bach tisztában van vele, hogy ez milyen kezdeményezés, hogy valójában nem az olimpiáról szólt. Beszéltem is vele személyesen a múlt héten, azt mondta, hogy reméli, túl leszünk ezen az egészen, és folytatjuk, mert a magyar pályázatot egyenrangúnak tartja a másik kettővel, Párizséval és Los Angelesével.

Ön szerint visszavonja a főváros a pályázatot?

Remélem, hogy nem. Nem egyedül a főváros pályázott, hanem a MOB-bal és a kormánnyal közösen nyújtották be a pályázatot. Nem is lenne méltó ezt az egészet most Budapestre tolni, hogy döntse el. Ennek a három kandidáló félnek kell megegyeznie a folytatásról. Át kell ismét tekinteni a mellette és ellene szóló érveket, és felelős döntést kell hozni. A jelenlegi helyzet egy talán soha vissza nem térő alkalom. Igenis van esélyünk, jó a pályázatunk, és a NOB-tagok, az én barátaim, kollégáim, akikkel 34 éve együtt dolgozom, ezt a pályázatot nagyon komolyan vették.

Ha nem 2024, akkor 2028?

Ezt most nem tudom megmondani, addig sok víz lefolyik még a Dunán.

Ha lesz népszavazás, annak az eredményét tiszteletben kell tartani?

Természetesen. Minden népszavazás eredményét tiszteletben kell tartani. Ezt nem lett volna szabad befogadni, mert nem csak Budapest dönthet ebben a kérdésben, és nem is vonhatja egyedül vissza a pályázatot. De ha kiírják a népszavazást, mint minden népszavazást, felelős politikai vezetőknek, pártoknak, mindenkinek tiszteletben kell tartania.