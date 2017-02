Drágultak a garázsok - Lapszemle

A Világgazdaság azt írja, hogy hat és fél milliárd forintos támogatással folytatódhat a következő négy évben a nemzeti agykutatási program, amely 2013 és 2017 között 12 milliárdos támogatással indult. A kutatók a társadalmat leginkább nyomasztó betegségek, a szorongás, a depresszió és a demenciával összefüggésben álló betegségek felismerésére és gyógyszeres kezelésére összpontosíthatnak.

A Magyar Nemzet arról közöl cikket, hogy bár már három éve hunyt el rejtélyes körülmények között Welsz Tamás, még mindig nem zárul a nyomozás. A költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanújával indult nyomozásnak 8 gyanúsítottja van – senki sem közszereplő - és 3 teherautónyi dokumentumot kell feldolgozni. Wels Tamás a külföldi bankszámlán eurószázezreket parkoltató Simon Gábor volt MSZP-s politikus ügyében lett érintett.

A Magyar Idők arról számol be, hogy nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásban akadályozná meg az esztergomi önkormányzat, hogy hulladék feldolgozó épüljön a szomszédos Párkányban. Esztergom attól tart, hogy az évi 20 ezer tonna gumi és műanyag hulladékot feldolgozó létesítmény az uralkodó széljárás miatt városuk levegőjét rontaná.

A Magyar Idők azt írja, hogy Vona Gábor, a Jobbik elnöke hagyta jóvá annak a német fegyverkereskedőnek a parlamenti beléptetését, akit a külföldi lapértesülések szerint köröz a német rendőrség. A lap egy fotót is közöl, amely azt bizonyítja, hogy a fegyvernepper az Országgyűlés épületének egyik erkélyén tartózkodott. A Jobbik egyelőre tagad.

Nem volt olyan terve, hogy köztársasági elnök legyen, de alkotmányos államban szeretné élni – ezt nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Majtényi László alkotmányjogász, több baloldali, liberális ellenzéki párt államfő-jelöltje. A korábbi adatvédelmi biztos azt mondta, hogy a rendszerváltást követő két évtized alkotmányosságán alapuló, de annak züllöttségét nélkülöző új, negyedik köztársaságot kellene létrehozni, mert manapság – mint mondta - az állam szívéből terjed szét a korrupció.

A Napi.hu arról közöl cikket, hogy visszatért Vietnamba a madárinfluenza, és 4 hónapi járványmentes időszak után az ország közép és déli részén ismét megjelentek a vírusok. A betegség miatt máris közel 6 ezer csirkét kellett megsemmisíteni. Legutóbb tavaly októberben bukkant fel a fertőzés, de akkor sikerült kordában tartani a járványt.

A Portfolio arról számol be, hogy szokatlanul őszinte és erős kijelentést tett tegnap a belga parlamentben az Európai Bizottság elnöke. Jean-Claude Junker azt mondta, nagyon borsos árat fognak fizetni a britek a Brexitért, mert akkor is kifizettetik velük az uniós tagdíjat 2023-ig távoznak a közösségből, a kilépési számla legalább 60 milliárd euró.

A Magyar Idők arról ír, hogy Budapesten két év alatt 20 százalékkal nőtt a garázsok ára. A legdrágábbnak talált 7. kerületben 3 és fél millióért kínálják a garázsokat, de a külső városrészekben is legalább 2 millió forintot kell fizetni. A bérlés költségei is nőttek, és egy állandó helyért is elkérnek legalább havi 20 ezer forintot.