Radioaktív anyag kering Európa felett, és a hatóságok nem tudják, honnan származik

Csak találgatások vannak arról, hogy a jód-131 izotóp hogyan kerülhetett a légkörbe, ahol január óta kering. Norvégia északi részén mérték be először, és később Európa több pontján is felbukkant. A kis mennyiségben jelen lévő anyag észlelését a hatóságok nem jelentették be, valószínűleg azért, mert nem tudják, honnan származhat - írta az Independent.

Egyrészt az okoz fejtörést, hogy a jód-131 többnyire más radioaktív anyagokkal együtt szokott felbukkanni, de most nem ez történt. Másrészt rövid felezési ideje van (amely alatt egy radioaktív anyagban a radioaktív magok száma a kezdeti érték felére csökken), mindössze 8 nap. Ez azt jelenti, hogy az izotóp nemrég kerülhetett a légkörbe.

Egyes összeesküvés-elméletek szerint az oroszok Norvégiában végezhettek titkos nukleáris teszteket.

A jód 131-et atomrobbantások után, de például a csernobili katasztrófa és a fukusimai robbanás után is észlelték, de használják rák és más megbetegedések gyógyításában is. Az, hogy más radioaktív anyagoktól függetlenül van jelen a jódizotóp a légkörben, inkább - akár illegális - gyógyszeripari eredetre utalhat.

A francia sugárvédelmi és nukleáris biztonsági intézet közlése szerint a jód-131 jelenlegi mennyisége nem jelent közvetlen egészségügyi kockázatot, de vizsgálják az ügyet.