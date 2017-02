Az időjárás okozta a radioaktív sugárzást

„Vészhelyzetről semmiképpen sem lehet beszélni.

Olyan alacsony a szintje, hogy gyakorlatilag a kimutathatóság határán van. Ezt negyven évvel ezelőtt még észre sem vettük volna. Azóta annyit fejlődött a méréstechnika, hogy azóta érzékelni tudjuk a mesterséges radioaktív anyag jelenlétét ilyen kis mérténél is” - közölte Vincze Árpád.

Radioaktív gyógyszerek előállítása

A főosztály vezetője elmondta, hogy az a radioaktív jód izotóp, amit több helyen detektáltak, Európában több helyen folyamatosan gyártják elsősorban egészségügyi használatra. Gyógyszerekbe kerül, amelyet bizonyos betegségek diagnosztizálására és terápiás kezelésére használnak.

„A gyártás miatt valamennyi mindig kerül a környezetbe, és ez időnként mérhető mennyiségű” - mondta a szakember.

„Azok a kedvezőtlen időjárási körülmények,

amelyek a szmogot is okozták több helyen, és az a tény, hogy télen a levegő hidegebb a föld közelében, mint a magasabb rétegekben – és így a keveredés nem olyan mértékű – okozta azt, hogy az egyébként háttérszintű koncentráció mérhetővé vált” - ismertette a szakmai véleményét az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Veszélyhelyzet kezelési Főosztályának vezetője.

Először januárban Norvégia északi részén érzékelték ezt a háttérsugárzást, a jód-131 izotóp jelenlétét, és azóta Nyugat-Európában is kimutatható volt a jelenléte. Speciális amerikai repülőgépek is próbálták beazonosítani a sugárzás eredetét.

„A szakmai véleményem az, és az adatokból is az látszik, hogy

nem arról van szó, hogy valamilyen nukleáris létesítmény vagy egy titkos fegyverkísérlet eredményét látjuk” - hangsúlyozta Vincze Árpád.

Ezt a szakember szerint az is bizonyítja, hogy más mesterséges radioaktív anyagot nem lehetett kimutatni, míg más, természetes eredetű radioaktív anyagok mennyisigénél mértek emelkedést.

„Ezért azok a feltételezések, hogy titkos atomkísérlet vagy egy eltitkolt baleset következménye lenne ez, nem helytálló,

mert ebben az esetben más mesterséges radioaktív anyagot is érzékelni kellett volna” - magyarázta a vezető.

„Magyarországon is, mint ahogy minden európai országban folyamatosan figyeljük a környezetben lévő természetes és mesterséges radioaktív anyagok mennyiségét. A most mért szintnek az egészségügyi kockázata elhanyagolható” - jelentette ki az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Veszélyhelyzet kezelési Főosztályának vezetője, aki hozzátette, hogy már most sem érzékelhető ez a háttérsugárzás, kizárólag egy hétig érzékelték a mérőeszközök.