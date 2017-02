Lezártnak tekinti az olimpia ügyét a kabinet – a nap hírei

Lezártnak tekinti az olimpia-rendezés ügyét a kormány - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János a kormányinfón azt mondta: a kabinet tájékoztatást kért az illetékes államtitkártól az olimpiához kapcsolódó beruházások előkészítéséről. Jelezte, hogy Fürjes Balázs, a budapesti olimpiai pályázat vezetője minden eddigi költség felhasználásáról beszámol majd.

A nemzetgazdasági tárca becslése szerint nem éri el a 10 milliárd forintot az olimpiai pályázat eddigi költsége. Varga Mihály az InfoRádióban arról beszélt, hogy a Budapest 2024 Zrt. foglalkozott az összegekkel és ha meglesz a végleges döntés a pályázat visszavonásáról, akkor megszűnnek ezek a költségek. Hozzátette: az olimpiai pályázat visszavonásának jogi procedúrája a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól is függ, a szervezetnek kell jóváhagynia a visszalépést.

Megfutamodásnak minősítette a 2024-es olimpiai pályázat visszavonásának javaslatát az MSZP. Az ellenzéki párt szerint a Fidesz azért nem mer népszavazást kezdeményezni az ügyben, mert fél a vereségtől. A Jobbik szerint a Fidesz továbbra is semmibe veszi az emberek véleményét és megszüntette a társadalmi párbeszédet. Az LMP szintén azt kifogásolta, hogy a kormány nem veszi figyelembe az emberek akaratát, ugyanakkor azt is hangsúlyozta: sokat nyert Magyarország az olimpiai pályázat visszavonásával.

Márciusban indul a nemzeti konzultáció a kormányfő által hétfőn bejelentett 5 kérdésről - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János közölte: egy második védelmi vonal kiépítéséről is döntött a kormány a szerb-magyar határszakasz műszaki határzára mögött. Szólt arról is, hogy az Európai Bizottság bíróság elé viszi a magyar energetikai hatósági árszabályozás kérdését. A tárcavezető azt is megerősítette, hogy újabb vizsgálatok lesznek a nyugat-európainál gyengébb minőségű termékek ügyében.

Az egészségügyi államtitkár szerint csupán a források növekedésével nem biztos, hogy a lakosok is érzékelik az ellátás színvonalának javulását. Ónodi-Szűcs Zoltán egy budapesti szakmai konferencián arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban mintegy 300 milliárd forinttal nőtt az egészségügyi ellátásra fordított költségvetési forrás. Jelezte: a gyógyító-megelőző ellátásokra fordítható összeg az idén 1.121 milliárd forint.

Összesen 16 felsőoktatási intézmény nyert el csaknem 17 milliárd forintos támogatást azért, hogy együttműködést alakítson ki helyi vállalkozásokkal - mondta az oktatásért felelős államtitkár. Palkovics László az InfoRádióban arról beszélt: az érintett intézmények a kevésbé fejlett, úgynevezett konvergencia régiókban vannak.

A kedvezőtlen időjárás miatt tavaly bekövetkezett agrárkárok enyhítésére 5 milliárd forintot kapnak a gazdák. A Földművelésügyi Minisztérium a napokban folyósítja a kárenyhítő juttatásokat. A tárca összesítése alapján a tavaszi fagykárok és jégesőkárok voltak a legjellemezőbbek tavaly.

Folyamatosan csökken az influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordulók száma - közölte az Országos Epidemiológiai Központ. A tájékoztatás szerint február 13-19-e között 44 ezer ember fordult orvoshoz, ami 33 és fél százalékkal kevesebb, mint az előző héten.

A kedvezőtlen időjárás okozhatta a január óta Európa több pontján kimutatott csekély mértékű radioaktív-sugárzás-növekedést - mondta az Országos Atomenergia Hivatal főosztályvezetője. Vincze Árpád az InfoRádióban hangsúlyozta: nincs vészhelyzet, a sugárzás mértéke meg sem közelítette az egészségügyi határértéket és mostanra újra a normál szinten van.

Újraindultak 10 hónap után a szíriai rendezést célzó béketárgyalások. Az első megbeszélések témája az egyeztetések napirendje volt. 2016-ban háromszor ültek egymással tárgyalóasztalhoz a damaszkuszi kormány és az ellenzék képviselői, eredmény nélkül.

Nagy-Britanniában halálos áldozatot is követelt a Doris nevű vihar. A jelentős mennyiségű esővel és havazással kísért ítéletidő óránként csaknem 150 kilométeres sebességgel csapott le a brit szigetekre. Egy nő meghalt és több mint 10 ember megsérült. A vihar miatt utakat kellett lezárni, és több vonalon szünetelt a vasúti közlekedés. A londoni Heathrow repülőtéren minden tizedik járatot töröltek.