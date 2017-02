Rámegy az iskoláztatásra a szülők gatyája - Lapszemle

Jelenleg nincs arra lehetőség, hogy az Európai Unió fellépjen a nagy élelmiszergyártók gyakorlata ellen, amely szerint egyes tagállamokban azonos márkanév alatt különböző minőségű termékeket forgalmaznak – nyilatkozta a Magyar Időknek az egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős uniós biztos. A magyar kormány és régiós partnerei ugyanakkor azt várják az Európai Bizottságtól, hogy a ma még erkölcsi kérdésként kezelt ügyben találjanak megfelelő jogi választ a brüsszeli bürokraták.

Egyesített igazságügyi orvos- és fegyverszakértőt rendelt ki a bőnyi rendőrgyilkosság ügyében a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ a február elején elkészült fegyverszakértői szakvélemény megállapításai alapján - tudta meg a Magyar Nemzet a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivőjétől. Nagy Andrea elmondta, hogy az ügyben több szakértőt is kirendeltek, néhányan már elkészítették szakvéleményüket, a legtöbbre azonban még várni kell.

A gabonafélék és az olajos magvak áfakulcsának öt százalékra csökkentését kezdeményezi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2018 elejétől, amikor megszűnik a fordított adózási lehetőség - írja a Világgazdaság. Az érintett termékek esetében felmerülhet a 18 százalékos áfakulcs alkalmazásának lehetősége is, de Győrffy Balázs, a köztestület elnöke szerint ez érdemben nem csökkentené a feketegazdaság újbóli térhódításának kockázatát.

Végleg kivezetik a tartós tankönyveket az iskolák első és második osztályából - közli a Magyar Nemzet egy az emberi Erőforrások Minisztériumának oldalára feltöltött tervezetre hivatkozva. A lap emlékeztet, hogy a tartós tankönyvek használatát az Orbán-kormány tette kötelezővé 2013-tól az első osztályosoknál, arra hivatkozva, hogy enyhítené a családok és a költségvetés terheit, a rendszert azonban évek óta szakmai tiltakozás övezi.

Benkő Tibor vezérkari főnök szerint elképzelhető, hogy a NATO is részt vesz majd a balkáni útvonalon érkező illegális migráció megfékezésében - közli a Magyar Idők. A NATO védelmi minisztereinek brüsszeli értekezletén döntöttek arról, hogy a keleti, orosz fenyegetés mellett nagyobb hangsúlyt kell helyezni a déli fenyegetés elleni küzdelemre is. Ez pedig nemcsak a szélsőséges iszlám terrorizmus elleni harcot jelenti, hanem a migrációs nyomás elleni védekezést is.

A Portfolio arról készített összeállítást, hogy miért jóval veszélytelenebb a lakáshitelezés mostani fellendülése, mint a válsághoz vezető, 10 évvel ezelőtti hitelbuborék. Mint írják: a hitelintézetek piaci gyakorlata, az MNB felügyeleti és szabályozói tevékenysége, valamint a hitelezés egyelőre mérsékelt növekedési üteme arra enged következtetni, hogy belátható időn belül nem alakul ki túlzott mértékű és fenntarthatatlanul nagy kockázatú hitelezés a lakáspiacon.

A napi.hu-n arról olvashatnak, hogy pénteken indul a lakossági hitelprogram energiahatékonysági korszerűsítések támogatására. Emellett folytatódik a háztartási nagygépek cseréjét és a fűtéskorszerűsítést vissza nem térítendő forrásból támogató Otthon Melege Program is.

A pénzcentrum.hu szerint a szülőknek a gatyája is rámegy a magyar közoktatásra, a portál ugyanis miután utánajárt, hogy mire és mennyit költ a család a gyermek első hat évében, legutóbb arról készített összeállítást, hogy milyen költségekkel számolhatnak a szülők az iskolakezdéstől az érettségiig.