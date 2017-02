Vigyázzon, milliós bírság lehet az avarégetésből!

Idén már 430 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, és csak ezen a héten 42 ilyen esetben kellett eddig beavatkoznunk - mondta az InfoRádiónak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.

A legtöbb szabadtéri tűz emberi gondatlanságra vezethető vissza.

Belterületen kerti hulladékot csak akkor szabad égetni, ha az önkormányzatnak van kifejezetten erre vonatkozó rendelete, és csak az abban foglalt szabályoknak megfelelően (például meghatározott napokon és időintervallumokban).

Aki nem tartja be a szabályokat, azt akár az önkormányzat, akár a katasztrófavédelem megbírságolhatja. A kiszabott összeg mértéke attól függ, tűzoltó segítsége is kellett-e az oltáshoz. Ha igen, akkor a bírság akár a hárommillió forintot is elérheti.