Az emberek fele hisz a Fidesz győzelmében

Növelte táborát a Fidesz: a kormánypártot 27 százaléknyian támogatták a ZRI Závecz Research Intézet februári közvélemény-kutatása szerint. Az MSZP maradt 12 százalékon, a Jobbik 1 százalékpontot veszítve 11 százalékon áll. A DK 4-ről 5 százalékra növelte támogatottságát, az LMP – ahogyan az utóbbi hét hónapban mindig – továbbra is 3 százalékon áll.

A Kétfarkú Kutyapárt 2 százalékot kapott, az Együtt, a Párbeszéd és a Liberálisok a választók 1-1 százalékát tudták maguk mögé állítani. Nem szerepelt a listán, de

a válaszadók spontán módon említették a Momentumot – 1 százaléknyian.

A politikától távolságot tartó választópolgárok aránya 35 százalék.

A politikai aktivitás nem nőtt, így a biztos pártválasztók csoportjába most is a szavazópolgárok egyharmada tartozik, ezért a körükben mért adatok továbbra is tájékoztató jellegűek. Ebben az elkötelezett választói közegben a Fidesz 48 százalékos, az MSZP 19, a Jobbik 17 százalékot ért el. A Demokratikus Koalíciónak 6 százaléka van, az LMP 4 százalékon áll. A biztos pártválasztók 1-1 százaléka támogatja a Kétfarkú Kutyapártot, az Együttet, a Liberálisokat és a Párbeszédet.

A pártnélküliek 2,8 milliós csoportjából körülbelül 300 ezren azt szeretnék, ha maradna a kormány a jövő évi választások után is, nagyjából egymillióan viszont a távozását szorgalmazzák.

Másfélmillió választótól nagyon messze áll a politika,

nincsen rokonszenves pártjuk és arról sincsen véleményük, hogy a mostani kormány maradjon vagy menjen 2018 után – derül ki a felmérésből.

Bár a Fidesz tartósan, hatalmas fölénnyel vezeti a pártok rangsorát

mégsem egyöntetű az a várakozás, hogy megnyeri a 2018-as parlamenti választást.

Az emberek fele vélekedik úgy, hogy jövőre is a kormánypárt lesz a győztes: 20 százalékuk biztos ebben, 28 százalékuk valószínűsíti. Az emberek egyharmada kételkedik abban, hogy a Fidesz újrázni tud: 23 százalék szerint valószínűleg nem nyer, 8 százalék szerint biztos, hogy veszíteni fog. Sokan, 21 százaléknyian tanácstalanok a jövő évi parlamenti választás kimenetelét illetően.

A Fidesz hívei nagyon bíznak pártjuk 2018-as sikerében, hattizedük biztosra veszi, egyharmaduk feltételezi. Az MSZP és a Jobbik támogatóinak többsége (59, illetve 56 százaléka) azt gondolja, hogy a Fidesz nem fog nyerni, nagyjából egyharmaduk (32 illetve 35%) viszont a mostani kormánypárt győzelmére számít. A pártválasztásukban bizonytalanok 48 százalékának nincsen álláspontja a jövő évi választás kimenetelével kapcsolatban. Egyharmaduk számít arra, hogy a Fidesz ismételten megnyeri a voksolást, ennél kisebb hányaduk, egyötödük arra számít, hogy elveszíti.