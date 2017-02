Jövő szerdán vonhatják vissza az olimpiai pályázatot - a nap hírei

Jövő szerdai rendkívüli ülésén dönthet a 2024-es budapesti olimpiai pályázat visszavonásáról a Fővárosi Közgyűlés - közölte a főpolgármester. Reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök közben a visszalépést indokolva úgy fogalmazott: a győzelemhez nem többségre, hanem egységre lenne szükség. Tarlós István főpolgármester szokásos tájékoztatóján arról beszélt: a kormány már meghozta a döntést, a Fővárosi Közgyűlés és a Magyar Olimpiai Bizottság ezután hozza meg az ügyben. Az OLAF jelentésre utalva szólt arról is, hogy több körülményt nem vesz figyelembe a 4-es metró beruházásáról készült uniós jelentés. Kifogásolta, hogy az OLAF nem vette figyelembe a 2010-ben hivatalba lépett budapesti önkormányzat korrekciós lépéseit, amelyek 67 milliárd forinttal csökkentették az összköltséget.

Megérkezett a Honvédkórházba az olaszországi buszbaleset utolsó, még mindig kómában lévő sérültje Veronából- közölte az intézmény orvos-igazgatója. Tamás Róbert elmondta: az 50 év körüli férfi gépi lélegeztetés mellett altatásban, súlyos koponya- és mellkasi sérülésekkel került a kórházba, állapota stabil. A férfit repülővel hozták Ferihegyre. A január 20-án éjjel történt buszbalesetben 16-an haltak meg és 26-an sérültek meg.

Stratégiai partnernek tekinti a magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamarát a kormány - jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály azt mondta: az Egyesült Államokkal a kölcsönös tiszteleten alapuló, az eddigieknél kiegyensúlyozottabb és hatékonyabb politikai együttműködésre készül a kormány. Hozzátette: a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok eddig is kiemelkedően alakultak a két ország között.

Stabil kilátással megerősítette Magyarország befektetési ajánlású államadós-besorolását a Standard & Poor's. A hitelminősítő indoklásában kiemelte, hogy a magyar gazdaságban az idén 3 százalék körüli, a 2018-2020-as időszakban átlagosan valamivel 2,5 százalék alatti éves növekedési ütemeket vár. A nemzetgazdasági tárca a Standard & Poor's döntésére úgy reagált: a piacok a hitelminősítőknél is kedvezőbben ítélik meg Magyarország teljesítményét, mindez a hitelminősítői besorolás további javítását indokolja.

Tavaly 31 százalékkal több lakás épült, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a kiadott lakásépítési engedélyek és az új lakások építésére vonatkozó bejelentések együttes száma meghaladta a 31 ezret, ami több mint két és félszerese a 2015-ösnek. Tavaly az újonnan épített lakások száma valamennyi településtípusban nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Összesen négy milliárd forintos keret áll rendelkezésre az Arany János emlékév programjaira és beruházásaira - mondta a kultúráért felelős államtitkár. Hoppál Péter a költő születésének 200. évfordulója alkalmából tervezett eseményekről az InfoRádió Aréna című műsorában arról számolt be: a kulturális kormányzat által kidolgozott programok jelentős részét már elfogadta a védnöki testület. Az emlékév március 2-án kezdődik Nagyszalontán.

Feljelentést tesz az MSZP a jegybankelnök kijelentéseivel összefüggésben. Az ellenzéki párt tisztázni kívánja, hogy Matolcsy György valótlanságokat állított vagy mulasztást követett el. A nemzeti bank elnöke szerdán az Országgyűlésben a kormány megbuktatásának szándékával vádolta meg Magyarország egyik NATO-szövetségesét. A költségvetési bizottság szocialista elnöke, Mesterházy Attila azt mondta: a szövegből kiderül, hogy a jegybankelnök szerint az Egyesült Államok akart beavatkozni a magyar belpolitikába.

Népszavazást kezdeményez az LMP a paksi bővítésről -jelentette be az ellenzéki párt társelnöke. Szél Bernadett szerint az olimpiai aláírásgyűjtés bebizonyította: az emberek nem hagyják, hogy bizonyos kérdésekben a kormány a fejük felett és a hátuk mögött döntsön. Hozzátette: az LMP azért nyújtja be a kérdést a Nemzeti Választási Bizottsághoz, mert a paksi atomerőmű bővítése még az olimpiarendezésnél is kockázatosabb vállalkozás.

Nőtt az idén a járványos hörgőgyulladásos esetek száma a csecsemőknél. Sok kisgyermeket Debrecenben ápolnak. Balla György, a klinika igazgatója elmondta: 7 életveszélyes állapotban lévő csecsemőt fogadott az elmúlt napokban a kórház intenzív osztálya 3 olyan megyéből, amely nem az ellátási területéhez tartozik. Az akadémikus szerint ilyen sok, súlyos lefolyású, járványos hörgőgyulladásos megbetegedés még nem volt Magyarországon.