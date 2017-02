Meglepő statisztika: kevesebb a beteg, mégis nőtt a műtéti várakozási idő

Jó hír, hogy míg tavaly júliusban 32 704 beteg várt műtéti ellátásra, addig idén februárban már csupán 27 758 páciens szerepelt a listákon. Az adatokból mégis az látszik, romlott az érintettek helyzete, ha a várakozási időt vizsgáljuk mutatott rá a lap.Például a gerincstabilizáló műtétek esetében idén februárban már egy évnél is hosszabb, 399 napos volt az átlagos várakozási idő, miközben ugyanez tavaly júliusban még „csupán” 354 nap volt.

Ez jelenleg 687 beteget érint, ők akár egy évig is kénytelenek elviselni az állapotukkal járó fájdalmakat, mielőtt megműthetik őket - mutat rá az újság.

Az érintetteknek legtöbbet a Dél-Dunántúlon kell várniuk, ott átlagosan 671 nap telik el a beavatkozásig, míg a legjobb helyzetben jelenleg a dél-alföldi betegek vannak, ott mindössze négy nap után lehetséges a műtét.

A korábbi évekhez hasonlóan egyébként most is a már rutinbeavatkozásnak számító szürkehályog-műtétre várnak a legtöbben, 9964-en. Érdekesség azonban, hogy míg a várakozók száma a 2016. júliusi adatokhoz képest 1413-mal csökkent, az átlagos várakozási idő továbbra is épp ugyanannyi, 104 nap - ismerteti a Magyar Nemzet.