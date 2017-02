Schöpflin György: a demokrácia átalakítása van napirenden

Schöpflin György, a Fidesz európai parlamenti képviselője, az esemény egyik előadója azt mondta, a társadalmi-technológiai változások miatt az emberek nagyobb beleszólást akarnak a politikába, mint évtizedekkel ezelőtt.

"A demokrácia 1945 óta sokat változott. Akkor, kissé durván mondva, a demokrácia elitvezérelt volt: amit az elit mondott, a társadalom nagyjából elfogadta. És ha a kormány olyan politikát folytatott, ami a társadalomnak nem tetszett, akkor 4 vagy 5 év elteltével kipenderítették őket a hatalomból."

Időközben sokat változott a társadalom. Ennek oka a generációváltás, a technológiai váltás, illetve hogy a társadalmak ma már sokkal gazdagabbak, és nagyobbak az egyenlőtlenségek is.

Sokat nőtt az emberek igénye arra, hogy beleszóljanak a politikába.

"Körülbelül 20 éve kialakult a demokrácia liberális felfogása, ami szigorúan őrködik a liberális demokrácia felett, és kizár minden alternatív felfogásokat. Ez a monopólium már-már ott tart, hogy ellehetetleníti az innovációt" - mondta Schöpflin György.

Szerinte lehet más is a demokrácia, mint most nyugat-Európában, nem kell elfogadni a sablonokat. Rugalmasabban kell kezelni például az újabb generációk igényeit. Ez önmagában is változást idézne elő.

"A liberalizmus egyik problémája az, hogy a képviselőik igen nagy része az úgynevezett 68-as generációból nőtte ki magát, és valójában sosem adta fel ezeket a vágyálmokat, hogy a társadalom átalakítható."

Felmerült a kérdés, hogy a politikai elitnek 2017-ben vajon érdeke-e, hogy megújítsa a demokráciát, vagy sokkal jobb neki az az állapot, Magyarországon, Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban, amelyben van? Hiszen annak a szabályrendszerét hellyel-közzel, tökéletesen ismeri.

A politikus szerint e tekintetben mindenki konzervatív: "szeretjük azt, amit megszoktunk, senki sem akar változtatni. Előfordulnak pillanatok, amikor szükség van a változásra. A bölcs konzervatív a minimumot változtatja meg, és akkor minden marad a régiben. De vannak kihívások, például az internet is ilyen volt. Az információ ma már gyakorlatilag mindenkié. Harminc éve sokkal nehezebb volt információhoz jutni. Vége van annak a hegemóniának vagy dominanciának, amit a kormány megélt az információval szemben. Ennek megfelelően át kell alakítani a kormány viselkedését, adott esetben az intézményrendszert."