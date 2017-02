A kommunizmus soha el nem évülő bűneiről beszélt a miniszterelnök

Országszerte megemlékezéseket tartottak a kommunizmus áldozatainak tiszteletére. Most zárult a Szovjetunióba hurcoltak emlékéve is. Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Örökség Intézetének rendezvényén, a Rákoskeresztúri új köztemetőben a kommunizmus soha el nem évülő bűneiről beszélt. A többi között úgy vélte: Magyarországnak akkor lehet jövője, ha az egyszerre szabad és magyar. A központi megemlékezésen Potápi Árpád, nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, a kommunizmus hatalomra jutása véget vetett Magyarországon a jog és a rend uralmának. A Gulág-emlékév zárórendezvényén Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt: történelmi kutatásokkal olyan adatbázisokat állítottak össze, amelyek segítségével a családok is jobban megismerhetik hozzátartozóik sorsát.

A pártok közleményben emlékeztek meg a kommunizmus emléknapjáról. A Fidesz azt írja: a magyar emberek a saját bőrükön tapasztalták meg a kommunizmus pusztító hatását, ezért az áldozatokra való emlékezés mellett ma is kötelesség szembeszállni az elnyomás minden formájával. A KDNP úgy fogalmaz: azokról sem szabad elfeledkezni, akik a szörnyűségek közepette is megőrizték magukban az emberség és igazság lángját. Az LMP bejelentette, hogy újra benyújtja az ügynökaktákról szóló törvényjavaslatát a parlamentnek. A Jobbik szerint le kell számolni a kommunista diktatúra örökségével. A Liberálisok is az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát követelik. Az Együtt szerint csak az emlékezés lehet a biztosíték arra, hogy a történelem nem ismétli meg önmagát.

Pásztor Győző kanonok, dabas-sári plébános kapta az idén a Parma fidei - Hit pajzsa díjat a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: Magyarországnak nem a rendszerváltó politikusok egyezsége hozott változást, hanem azoknak az embereknek a bátorsága, akik a némaság idején megszólaltak, akik vállalták hitüket, az együttérzést és a cselekvést a közöny és a passzív elfogadás napjaiban.

Átgondolatlan és célszerűtlen intézkedésnek tartja a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, hogy Brüsszel minden uniós állampolgár teljes körű ellenőrzését tervezi a schengeni határokon. Bakondi György az M1 műsorában úgy vélte: Ukrajna, Románia, Szerbia és Horvátország felé a be- és kilépő forgalomban a csúcsidőszakokban jelentős torlódásra kell számítani. Nem sokkal korábban Tuzson Bence, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szintén kifogásolta a tervezett intézkedést és úgy vélte: az illegális migrációt kellene megállítani, nem az uniós polgárok ellen fokozottan fellépni a határokon.

A középosztály újrateremtését jelölte meg legfontosabb célnak az MSZP választmánya. Hiller István elnök a testület ülése után azt is közölte: a polgári törvénykönyv változása miatt, a pénzügyi beszámoló elfogadására, májusban kongresszust hívnak össze. Az ellenzéki politikus szerint a változás és a kormányváltás feltétele, hogy legyen esélyes kihívója Orbán Viktor miniszterelnöknek. Hozzátette: a választmány megerősítette, hogy Botka László szegedi polgármestert ajánlja a demokratikus oldal számára miniszterelnök-jelöltnek.

Több területet átfogó együttműködési megállapodást kötött a Magyar Szabadidősport Szövetség és a Sportkórház. A megállapodás értelmében a szabadidősportos tevékenységet végzők - TAJ-kártya ellenében - a Sportkórház teljes tevékenységére igényt tarthatnak. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, hogy a jövőben az eddigieknél nagyobb hangsúlyt helyeznek a diák-hallgatói és a szabadidősport területére.

Március elején indul a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által szervezett diákkedvezmények rendszere, amely az egészséges életmód, a sportolás és a kulturális élet felé tereli a felsőoktatási hallgatókat - jelentette be a szervezet elnöke. Gulyás Tibor azt mondta: a fejlesztések elkészültek, az adminisztrációs feltételek adottak, így a rendszer már használható.

Törökországban hivatalosan is megkezdte az elnöki rendszer bevezetése melletti kampányát a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja. Az alkotmánymódosítás kiszélesítené a mindenkori államfő jogkörét, aki a végrehajtó hatalom feje lenne. Az erről döntő népszavazás április 16-án lesz.

Megkezdődött a riói karnevál. A zenés, táncos felvonulást a város evangélikus polgármestere nyitotta meg. A parádé első napján 32 Celsius-fok meleg volt és igen magas páratartalom.