A győztes diákok szerint ez a magyar oktatás sikerének receptje

Tizennyolc másik neves külföldi egyetem csapatával versenyzett a magyar corvinusos csapat, Erőss Domonkos, Csanádi Luca, Madarász Natália, Nemes Bence a Heavener Nemzetközi Esettanulmányi Versenyen

Az első esetben a Northrop Grumman nevű amerikai hadiipari cég egy HR-stratégiát kellett kidolgozni, míg a 30 órás hosszú esetben - amelyen eldőlt a győztes kiléte - a CSX Transportation nevű amerikai vasúttársaság stratégiájának módosítását kellett kidolgozni, és eldönteni, hogyan lenne a legjobban befektetni 500 millió dollárt.

A versenyen az volt a fókusz, hogyan lehet megoldani egy problémát és hogyan készítenek el egy stratégiát. Az egyetemen és versenyeken is sok esetet oldanak meg a diákok, amelyhez a legfontosabb a strukturált problémamegoldó és az analitikus gondolkodás, ez utóbbi volt a csapat erőssége.

A győztes magyar csapat három tagja nemzetközi gazdálkodás szakra jár, a negyedik tag pedig gazdálkodásmenedzsment szakos.

Szerintük is látható, hogy a magyar oktatás sokkal inkább elméleti fókuszú, mint például az amerikai. Ugyanakkor a Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézete által kidolgozott kurzuson is vannak a problémamegoldó, strukturált gondolkodást segítő órák. Ebben tehát vannak nagyon jó magyar kezdeményezések, de valóban, az amerikai, kanadai és ausztrál képzések is gyakorlatiasabbak, és például a prezentációs készségekben is erősebbek - mondta Erőss Domonkos.

A külföldi diákoknak viszont nem volt meg az analitikus gondolkodásmód, ami a magyar oktatás előnye, és ami a csapat végső sikeréhez is hozzájárult.

Ez versenyelőny lehet, ezt kellene kombinálni a csapatmunka erősítésével, problémamegoldással és a prezentációs készségek fejlesztésével.

A nagy presztízsű verseny megnyerésével egyébként a Corvinus csapata kiharcolta a részvételt a bajnokok globális versenyén, és a helyszínen több más eseményre is meghívást kaptak.