Rabok építik hatvan nap alatt a második kerítést a déli határon

A Bács-Kiskun megyei Kelebiánál megkezdődött a második kerítés építése – tudta meg a Magyar Idők. Az első vonalhoz hasonlóan a másodikat is a büntetés-végrehajtás munkatársai, illetve fogvatartottak készítik.

Kelebiánál egyelőre a kerítést tartó oszlopok állnak. A Csongrád megyei Ásotthalomhoz pedig már leszállították az építéshez szükséges eszközöket, a kerítés elemeinek egy részét.

A Magyar Idők úgy tudja, hogy a második kerítés elkészültére nagyon szűk határidőt,

hatvan napot szabtak a büntetés-végrehajtásnak.

Ennek az lehet az oka, hogy a kormány azt szeretné, elkészüljön a kerítés, mire az enyhe idő miatt nagyobb tömegben megérkeznének a migránsok a szerb–magyar határhoz.

Az első kerítést még 2015 nyarán építették fel a 175 kilométer hosszú szerb–magyar határszakaszon, majd szeptemberben a horvát–magyar határon is felhúzták a drót­akadályt. Azóta a kerítés mellett utat építettek ki, több helyen közvilágítás is van, illetve hőkamerákat, hangszórókat is szereltek fel. A második kerítés az út másik oldalán épül fel. A kormány a múlt heti ülésén hozott határozatot a második kerítés építéséről, illetve az idegenrendészeti szabályokról. Eszerint a jövőben senki sem léphet az ország területére addig, amíg ügyét jogerősen el nem bírálták.