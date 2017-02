Kalandos epizódok a közmunka világából

Egész elképesztő példák szerepelnek a közfoglalkoztatási programok tavalyi ellenőrzésének összefoglalójában: volt, aki az önkormányzaté helyett egy ismerős földjét műveltette a közmunkásokkal, de volt olyan eset is, amikor valaki az apja helyett járt be a munkába.

A közmunkaprogramra tavaly 340 milliárd forintot költöttek e, melyből átlagosan 253 ezer embert fizettek ki. A Belügyminisztérium által közzétett "Beszámoló a közfoglalkoztatási programok fővárosi és megyei kormányhivatalok által 2016. évben lefolytatott hatósági ellenőrzéseiről" című dokumentumból kiderült, 2016-ban 5375 közfoglalkoztatási programot ellenőriztek - írja a Napi.hu.

Az összefoglaló szerint "a programok többsége a jogszabályok előírásainak betartásával, a köz érdekében kerültek megszervezésre, megvalósításra és jelentősen hozzájárultak az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növeléséhez". Sőt, az ellenőrök "nagy számban találtak példaértékű, kiemelkedő színvonalú programokat is".

A hatóságok emberei az ellenőrzések alkalmával továbbra is rendszeresen találkoznak hiányosságokkal. Ilyen lehet az, hogy valaki nem rendelkezik a munkakörének megfelelő szakképesítéssel, hogy hiányosan tartják nyilván a szabadságokat, vagy éppen, hogy késlekedve állítják ki a szerződést.

Előfordultak olyan esetek is, hogy a támogatás keretében foglalkoztatott személyek közül az ellenőrzés időpontjában többeket nem találtak az ellenőrök, de olyan is, hogy a közmunkásokat egy, a közfoglalkoztatóval szerződéses jogviszonyban álló

vállalkozó tulajdonában lévő földterületen dolgoztatták,

miközben papíron az önkormányzat paprikaültetvényén ment a munka.

Megszökött a borjú

Volt olyan szereplő is, aki nem a vállalt feladatokat végeztette a közfoglalkoztatottakkal, hanem egy egyéni vállalkozó által üzemeltetett konyhán végeztetett velük konyhai kisegítői feladatokat, ahogy az is előfordult, hogy valaki helyett az apja járt be dolgozni. Akadt olyan program is, ahol a négyből két fő foglalkoztatása okafogyottá vált, tekintettel arra, hogy "a beszerzett borjú nyáron megszökött, a szarvasmarhát szeptember elején kölcsönadták fedeztetésre, a vállalt baromfitartásnak pedig nyoma sem volt".

Több száz milliós bírság

A hatóságokhoz tavaly összesen 255 megkeresés érkezett panasz vagy közérdekű bejelentés formájában a közfoglalkoztatási programokra a hatóság végül 237 esetet vizsgált ki. A bepanaszolt esetek 71,3 százaléka alaptalan volt, mindössze 30 esetben volt teljesen, 38 esetben pedig részben megalapozott a vád. A tavalyi év során összesen 30 közfoglalkoztatót érintően tártak fel olyan súlyos hatósági szerződésszegés, melynek a végén visszafizetési kötelezettségről született határozat. Ilyen döntést összesen 287,5 millió forint értékben hoztak meg.