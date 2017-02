Orbán 5 százalékos növekedést tűzött ki célként - a nap hírei

A miniszterelnök szerint a következő években a 3-5 százalékos sávban kell lennie a gazdasági növekedésnek. Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján hangsúlyozta: 2020 után az 5 százalék fölötti növekedési tartományt kell elérni, amihez meg kell védeni egyebek közt az adórendszert és a munkahelyteremtő támogatásokat. A nemzetgazdasági miniszter kiemelte: idén és jövőre 4 százalék felett nő várhatóan a magyar gazdaság. Matolcsy György jegybankelnök versenyképességi fordulatot sürgetett ahhoz, hogy a magyar gazdaság kikerüljön a közepesen fejlett országokra jellemző növekedési csapdából.

Az ellenzéki pártok bírálták a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján elhangzott kijelentéseket. Az LMP frakcióvezetője közölte: a fordulatot nem azoknak kell megvalósítaniuk, akik zsákutcába vezették a magyar gazdaságot. A párt szerint nem racionális 5 százalék feletti gazdasági növekedést jelezni a 2020 utáni időszakra, amikor tavaly 20 százalékkal csökkentek a beruházások. A Demokratikus Koalíció szerint aki a mezőgazdaságban, és nem a tudásban látja az ország jövőjét, az legalább száz évvel le van maradva.

Változatlanul hagyta az alapkamat 0,9 százalékos szintjét a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A testület a kamatfolyosó kondícióin sem változtatott. A jegybanki döntés nem befolyásolta a forint árfolyamát. A testület az ülés után közölte: kész a monetáris kondíciók további célzott lazítására, ha az inflációs cél elérése indokolja azt. Az előrejelzések szerint a következő 6-8 negyedévben az infláció emelkedik és 2018 első felében eléri a jegybanki 3 százalékos célt.

Holnap kerülnek forgalomba az új 2 ezer és 5 ezer forintos bankjegyek - közölte a nemzeti bank alelnöke. Gerhardt Ferenc elmondta: a jelenleg forgalomban lévő, 2016 előtt kibocsátott régi bankjegyeket július 31-ig lehet a kiskereskedelmi forgalomban felhasználni. Ezután az MNB bevonja azokat, és augusztus 1-jétől már csak új címletekkel lehet fizetni. Hozzátette: a régi bankjegyeket 3 évig a hitelintézeti és postafiókokban becserélik, de még 20 évig a jegybankban díjmentesen átválthatók.

Ha a kormány után a Fővárosi Közgyűlés és az MOB is úgy dönt, akkor Budapest hivatalosan is visszavonja a 2024-es olimpiai pályázatát - erősítette meg a budapesti olimpiai pályázat vezetője. Fürjes Balázs az Inforádió Aréna című műsorában azt mondta: az induláskor fennálló összefogás szétesésével már nincs esély a játékok megrendezésnek elnyerésére. Hozzátette: eddig a 15 milliárd forintos pályázati költségvetés felét használták fel, a pályázati munkára létrejött szervezet végelszámolással megszűnik. A kormánybiztos beszélt arról is: a tervek szerint március 15-ig birtokba vehetik az úszók a határidő előtt másfél hónappal, költségtúllépés nélkül elkészült Duna Arénát.

Nem mentek el a meghívott szocialista képviselők az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésére, ahol az Európai Csalás Elleni Hivatal 4-es metró beruházásáról szóló jelentésével foglalkoztak. A testület Gy. Németh Erzsébetet, a Fővárosi Közgyűlés MSZP-frakciójának korábbi vezetőjét, valamint Horváth Csabát és Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester-helyetteseket kérdezte volna. Bánki Erik, a testület fideszes elnöke szerint a meghívottak segíthetnének kideríteni a korrupciós botrány részleteit. Tóth Csaba a bizottság szocialista alelnöke ismét vizsgálóbizottság megalakítását sürgette az ügyben. Az LMP-s Schmuck Erzsébet azt kifogásolta, hogy a kormánytöbbség 7 éve van hatalmon, de mégis megvárta az OLAF jelentését a 4-es metró beruházás finanszírozásáról. A meghallgatás jövő hétfőn folytatódik Tarlós István főpolgármester részvételével.

Miskolci ellenzéki pártok nem értenek egyet azzal, hogy a borsodi megyeszékhelyen is úgynevezett szuperkórházat hoz létre az egészségügyi kormányzat. Április elsejétől összevonják a városi és a megyei intézményt. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár azt mondta: az országban már 17 kórház integrációja történt meg, elsődlegesen azért, hogy még biztonságosabbá váljon a betegellátás. A miskolci ellenzék szerint azonban az integráció önmagában nem jelenti azt, hogy biztonságosabb lesz a betegellátás Miskolcon. Úgy vélik: az összevonás a városi kórház leépítésének újabb lépcsője, amire nemet kell mondani.

A fővárosi és az országos melegrekord is megdőlt a tél utolsó napján. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint mostanáig 19,7 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet ezen a napon, ezt az adatot 1927-ben Jászberényben mérték. Az új országos napi rekord 21,6 fok, amelyet Kiszomboron mértek. A fővárosban is 1927-ben volt a legmelegebb, akkor 17,2 fok volt. Most viszont a pestszentlőrinci állomáson 17,4 fokot mértek. Az előrejelzések szerint holnap egy hidegfront hatására lehűl a levegő és a hét második felében a leghidegebb órákban mínuszok is lehetnek.