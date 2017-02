Óriási üveghíd és űrközpont csalogatja a turistákat

A Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térséggé nyilvánításáról döntött a kormány a múlt héten. A 105 településből álló terület fejlesztésére 2020-ig 102 milliárd fordítanak hazai és uniós forrásokból.

A Magyar Közlönyből kiderült, hogy a program részeként 2,5 milliárd forintos üveghidat építenek Sátoraljaújhelyen, a Szárhegy és a Várhegy közé – írta az Index. A Vastagbőr blog szerint ez a világ leghosszabb üveghídja lenne, ugyanis 700 méteres hosszával 270 métert verne az eddig csúcstartó kínai függőhídra.

A fejlesztés része továbbá, hogy a kormány 3 milliárd forintért űrközpontot építtet Gyulaházára, Farkas Bertalan, az egyetlen magyar űrhajós szülővárosába. Bardi Béla, a település polgármestere a Szon.hu-nak elmondta: eredetileg csak egy kiállítóteremre pályázott, hogy a faluba kerülhessen a bezárt Közlekedési Múzeum űrrepülés-történeti kiállítása és a repüléstörténeti anyag egy része, ám ebből lett a spaceközpont.

A fejlesztések között a legnagyobb tételt a Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasútvonal villamosítása jelenti 21 milliárd forinttal, míg egyaránt 1,5 milliárd forintot kap a kisvárdai vár, a Nyíregyházi Állatpark és a Sóstói Múzeumfalu.

Tokajba 11 milliárd forint érkezik, ebben a kerékpárút, a Felső-Tisza vízi turizmusának komplex fejlesztésének első üteme is benne van, valamint ebből valósítják meg az óvárosi parti sétány kiépítését, a belvárosi sétálóutca egységes szerkezetű átépítését, valamint a Tokaji Bormúzeum látogatóközponttá alakítását. A tokaji Rákóczi-vár felújítására és környezetének rendezésére, a sevillai Makovecz-pavilon Tokajban való felállítására illetve a Bodrog parti lombkorona sétányra és egy gyalogos híd megépítésére is jut forrás.

Sátoraljaújhelyen az Ungvári pincesor fejlesztésére, Tállyán az evangélikus templom felújítására, Tarcalon a Szüretelőház fejlesztésére, Bodrogkeresztúron a Római katolikus templom felújítására és a csodarabbi kiállítás-, bemutatótér- és rendezvényhelyszínre is fordítanak összesen 3,5 milliárd forintot. Ebben az összegben Mád történelmi főutcájának rekonstrukciója is valamint a tolcsvai Rákóczi-kastély és pince fejlesztése is benne van.

Sárospatakon Szent Erzsébet Zarándok- és Látogatóközpont épül 1,5 milliárd forintból. Élménypontokat alakítanak ki Szegiben, Makkoshotykán és Mádon, de lesz pénz az innovatív turisztikai termékek fejlesztésére is - közölte a hegyalja.info.