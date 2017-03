Így leszünk egészségesebb nemzet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a 2017 és 2026 közötti időszakra új nemzeti népegészségügyi stratégia kidolgozását kezdi meg, amely továbbra is a megelőzést helyezi a fókuszba - jelentette be a tárca miniszteri biztosa az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) európai egészséges városok hálózatának háromnapos nemzetközi konferenciáján Pécsen.