Keményen rárepült a Készenléti Rendőrség is a busójárásra

A Busójárást, mint az UNESCO emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listáján 2009 óta szereplő, télbúcsúztató, tavaszköszöntő farsangi fesztivált idén 2017. február 23-a és február 28-a között rendezték meg Mohácson, amelynek biztosítását a Mohácsi Rendőrkapitányság, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség látta el a közterület-felügyelet, valamint a polgárőrség munkatársaival közösen.

A rendőrség a rendezvények biztosításán túl a város forgalmi rendjének kialakítását és a busók vonulásának koordinálását is ellátta. Ennek köszönhetően ezerötszáz főből álló busó menet egybefüggően, zavartalanul vonult be a főtérre. A bűnmegelőzési tevékenységhez a térfigyelő kamerarendszert is igénybe vette a rendőrség, továbbá a Tourist Police pavilon is a rendezvényre látogatók segítségére volt öt napon keresztül, ahol közösségi szolgálatos diákok bevonásával adtak tájékoztatást a turistáknak.

Fotók itt: police.hu