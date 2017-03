Kissé dadog a logopédiai ellátás

Az Európai Unióban egy logopédusra 6880 lakos jut, ennél Magyarország sokkal jobb helyzetben van, mégsem valósul meg a felnőtt ellátás és a gyermekellátásban is hiányról szólnak a híradások – mondta a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesületének elnöke. Fehér Zsuzsa hozzátette, 18 éves korig, a köznevelési ellátórendszerben jól kiépült a szervezet, de jobban át kellene gondolni, kiket vesznek fel és valóban a súlyosság szerint rangsorolják-e az ellátást. A szakember elmondta, a hároméves gyereket eddig is szűrték, de most ezt már rendelet is kötelezővé teszi.

„Vannak várólisták. A logopédián mindig is volt várólista, hiszen többen szeretnének bejutni, mint ahányaknak sikerül. Ez így van a világ minden táján. Nincs olyan rendszer, hogy mindenki mindig azonnal be tud kerülni a rendszerbe. Az a kérdés, hogy kik azok, akiket várólistára teszünk és kiket kell feltétlenül felvenni: akiknek a kommunikációs akadályozottsága veszélyezteti a további fejlődésüket. Egy hároméves nem beszélő gyerekkel foglalkozni kell" - fejtette ki.

Az, hogy milyen gyorsan lehet bekerülni az ellátásba, függ a területi elrendezéstől, a súlyosságtól. Fehér Zsuzsa kiemelte, nem általános a probléma, lokális is lehet, van, ahol be lehet kerülni, van, ahol várni kell.

A főváros például jól ellátott terület

– tette hozzá a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesületének elnöke