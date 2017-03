Ünnepi ajándék lesz az úszóknak a Duna Aréna

Az építők már készre jelentették és átadták a júliusi vizes vb legnagyobb helyszínét, a Duna Arénát - jelezte Fürjes Balázs.

„Végrehajtható használatbavételi engedéllyel átadtuk az épületet az üzemeltetőknek, a működtetőknek, ami a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium esernyője alatt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. Ők most felkészülnek a működtetésre, elvégzik a szükséges feladatokat és a magyar úszósport versenyzői legkésőbb a nemzeti ünnep előtt birtokba vehetik.”

A kormánybiztos beszélt arról is, hogy érdemes volt 2015-ben egyszerűsíteni az új Puskás Ferenc Stadion terveit, hiszen az ajánlattevő így is körülbelül bruttó 190 milliárd forintból építi meg a létesítményt.

„Az egy székre vetített költsége 2,1 millió forint. Ha ezt összevetjük az elmúlt időszakban épült európai – München, London, Varsó, Baku, Marseille – stadionok ezen mutatójával,

a Puskás átlagosnak mondható,

ezek egy székre jutó költsége 1,24 és 3,1 millió forint között mozog. 67 ezres nézőtere lesz az új stadionnak.”

Fürjes Balázs jelezte, hogy komoly vállalásokat kell tennie a Puskás Ferenc Stadiont megépítő konzorciumnak.

„2019 végéig kell elkészülni a munkával, a szerződés szerint napi 142 millió + Áfa kötbért kell fizetni a késedelemért. Amikor a szerződést aláírjuk, összesen 32 milliárd forintnyi bankgaranciát kell átadni, amit mi egyoldalúan beválthatunk a határidő és a minőség biztosítékaként, tehát

elég erős ösztönzők vannak arra, hogy a kivitelező a határidőt tartsa.”

Az új Puskás Ferenc Stadionban 2020-ban labdarúgó Európa-bajnoki csoportmeccseket és egy nyolcaddöntőt rendeznek.

Sportberuházások mindenképpen lesznek

Számos fővárosi nagyberuházás úgy is megvalósul a következő években, hogy 2024-ben nem Budapest rendezheti az olimpiát - jelezte az InfoRádió Aréna című műsorában az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos.

Fürjes Balázs szerint a nem sportlétesítményekről szóló tervek egy része mindenképpen megvalósul, de lehet, hogy nem erőltetett tempóban.

„A kollégiumfejlesztés, Ludovika Campus, tipikusan olyan fejlesztés, ami 2018-ra meg fog történni az olimpiától függetlenül is. Ferihegyet kétféleképpen kellene jobban bekötni a város életébe: egy kötöttpályás közlekedés, ennek a tervezési szerződése folyamatban van. Az engedélyezési és kiviteli tervek megbízására a szerződés már hónapok óta alá van írva. A gyorsforgalmi út felújítása lehet, hogy nem abban a tempóban valósul meg, mint amit egy olimpia lehetővé és szükségessé tett volna. Végig kell ezeket nézni egyenként.

Biztos, hogy megvalósulnak, csak lehet, hogy nem 2024-ig.”

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy lesznek újabb sportberuházások is.

„Az a tizenötezres atlétikai stadion, amit olimpiától függetlenül terveztünk és úgy építenénk meg, hogy bármilyen világverseny esetén 55 ezresre, ideiglenes lelátókkal használható legyen, meg fog épülni a következő években. Utoljára fedett kerékpáros csarnok, a Millenáris több mint száz éve épült utoljára Budapesten és az evezősközpontokra is ráfér a felújítás. Észak-Csepel környékén van egy olyan pályaközpont, ami az olimpia helyszíne lett volna, de ez is attól független beruházás volt és megvalósul. Van még néhány vizes létesítmény, aminek felújítása régi adósság, most a vizes vb kikényszerítette, garantálta, biztosította, hogy megtörténjenek.”

Bár Fürjes Balázs szerint most nincs itt az ideje egy újabb pályázatnak, csak akkor lenne bármi esély a 2028-as olimpia budapesti megrendezésére, ha 2024-ben Los Angeles lesz a házigazda, és a négy évvel későbbi játékok helyszínét nem döntik el már most szeptemberben Párizs javára.