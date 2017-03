Röghöz kötik a rezidensek egy részét - lapszemle

Nem tudni pontosan, mi lett a nyugdíjasok Erzsébet-utalványaival. Itthon is lesznek non-doktorok. Rengeteg pénzt kaptunk decemberben az uniótól. Lapszemle.

A Magyar Időkből megtudhatják, hogy még a tavaszi ülésszakban benyújtja a Fidesz a választási törvény módosítását, amelyről előtte ötpárti egyeztetést kezdeményez a kormánypárt. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető-helyettese elmondta: ez a döntően technikai javaslatcsomag érinti majd a kampányfinanszírozás kérdését is, így várható, hogy az egyéni jelölteknél érvényes korlátozáshoz hasonlót vezetnek be a pártoknál az állami támogatásra vonatkozóan. Vagyis amennyiben egy párt nem ér el majd bizonyos százalékot, vissza kell fizetnie az államtól kapott pénzt.

A Magyar Nemzetben arról olvashatnak, nem tudni, pontosan mi lett a decemberben a nyugdíjasoknak kiküldött Erzsébet utalványokkal. Ezeket milyen arányban vették át, illetve mi lesz azokkal az utalványokkal, amelyeket az újabb kézbesítési körben sem vettek át az idősek. A kormány három hónapos akciója kedden zárult le. Addig lehetett kérniük az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól a tízezer forint értékű utalványokat azoknak, akik azt eddig nem kapták meg.

A Világgazdaság szerint látványosan nőhet az alternatív üzemanyagot használó járművek száma a magyarországi utakon a következő években. A napilap a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előrejelzését alapul véve arról ír, hogy legalább 24 ezer sűrített földgázzal hajtott személyautó közlekedik majd Magyarországon 2020-ban, holott 2015 végén az ilyen személyautókból még 2 ezer sem futott az ország útjain. Tisztán elektromos személyautóból pedig 2020-ban mintegy 21 ezer közlekedhet Magyarországon.

A Magyar Nemzet birtokába került rendelettervezet alapján a jövőben csak azok vehetnek részt államilag támogatott rezidensképzésben, akik három évig államilag finanszírozott fogászatokon dolgoznak majd. A tervezet szerint az államilag finanszírozású szakorvosképzést igénybe vevő rezidenseknek nyilatkozatban kell vállalniuk, hogy a szakvizsga megszerzése után legalább három évig teljes munkaidőben, illetve kétszer annyi ideig – legalább heti 18 órában részmunkaidőben a közfinanszírozott alap- vagy szakelletásban dolgoznak.

A Magyar Idők szerint a jelenleginél gyorsabban juthatnak egészségügyi ellátáshoz a betegek, miután Magyarországon is meghonosodik az úgynevezett non-doktori rendszer. A három vidéki orvosi egyetemen már ősztől elindul az idehaza kiterjesztett hatáskörű okleveles ápolónak nevezett szakemberek képzése, akik az orvosokról is jelentős terhet vehetnek le, többek között a háziorvosi praxisokban és a sürgősségi osztályokon.

A Portfolio szerint már két hete lehet jelentkezni arra a lakossági pályázatra, melyen majdnem 3000 notebookot és tabletet lehet kapni, méghozzá ingyen. Fontos, hogy a hatásfok növelése érdekében a programhoz informatikai képzés is indul a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hat kiválasztott járásában élőknek - jelezte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a gazdasági portál kérdéseire.

A Napi.hu arról ír, hogy az ár és a minőség között nem tapasztaltak egyértelmű összefüggést a Tudatos Vásárlók Egyesületének tagjai legutóbbi mosógépellenőrzésük során. Vizsgálták többek között a készülékek mosási, öblítési és centrifugálási hatékonyságát, energia – és vízfogyasztását, zajkibocsátását, valamint azt is, hogy átlagos használat mellett 10 év alatt mennyire szavatosak.

A Világgazdaság a Miniszterelnökségtől kapott tájékoztatás alapján arról számol be, hogy mintegy 230 milliárd forintnyi támogatást fizetett ki az Európai Bizottság az elmúlt kilenc hónapban a Magyarországról kiküldött számlák alapján. A szóban forgó támogatási összeg 70 százalékatavaly decemberben érkezett Magyarországra, de Brüsszelből - ha szerényebb mértékben is - már az idén is egyenlítettek ki magyar számlákat.