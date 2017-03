Irány a szabadba!

A Visegrádi-hegységben az Áprily-völgy bejáratánál kezdjék meg a túrát. Kapaszkodjanak fel a Mogyoró-hegyre, mert onnan gyönyörű a kilátás. Ha jól bírják a gyaloglást és a szintemelkedés is a barátjuk, akkor ereszkedjenek le Visegrádra, majd menjenek fel a Mátyás-hegyre és barangolják be az Apát-kúti völgyet is. Sok szép forrás van arrafelé.

A Vértesben Gántról indítható körtúra. A falutól délre találnak egy régi bauxit külfejtést, aminek vörös talaján járva a Marson érezhetik magukat. Másszanak fel a Gém-hegyre és az Öreg-hegyre is. Nagyon szép, az afrikai szavannákra emlékeztető tisztást találhatnak ott. Természetesen ne hagyják ki az alcsúti arborétumot sem, már nyílnak a hóvirágok.

Budakeszinél is leléphetnek a betonról. Azon a környéken a Csergezán Pál-kilátó felkeresését javasolom. A túrát Nagykovácsiban fejezhetik be egy jó süteménnyel, mint minden rendes kiránduló.

Diósd sincs messze, és oda is érdemes elmenni, mert kaptárkövekkel, kőbányákkal és barlangokkal várja a bakancsosokat.

Celldömölk fölött is van egy nagyon érdekes hegy, a Ság nevű tanúhegy. Nem egy Everest, csak 279 méter magas, de egy 5 millió éves tűzhányó maradványa, ahol korábban bazaltbánya működött, ami ugyan elcsúfította, de egyúttal lehetővé tette, hogy bepillanthassunk Magyarország egyik legfiatalabb vulkánjának belsejébe. 1891-ben Eötvös Loránd ezen a hegyen végzett méréseket a róla elnevezett torziós ingával. Ha pedig Tatabánya környékén szeretnének kirándulni, akkor a vasútállomás-Rúgógyár-Mátyás kút-Szárliget-Felsőgalla-Turul-Tatabánya útvonalat javaslom.

Teljesítménytúrák is lesznek a hétvégén. A hosszú távú gyaloglás szerelmesei bükki, Balaton-felvidéki, mecseki, budai és göcseji programok közül válogathatnak a Teljesítménytúrázók Társaságának honlapján.