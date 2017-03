Nyerhet a főváros a 3-as metró felújításán - lapszemle

A Magyar Idők arról ír, hogy bár még korai trendfordulóról beszélni, de tény: érezhetően mérséklődött az egészségügyiek elvándorlása. A Magyar Nemzet arról számol be, hogy külföldre indultak a magyar masszőrök.

A Magyar Idők arról ír, hogy bár még korai trendfordulóról beszélni, de tény: érezhetően mérséklődött az egészségügyiek elvándorlása. A lap az Egészségügyi nyilvántartási és Képzési Központ legfrissebb adatai hivatkozva azt közöli, hogy 2016-ban kevesebben kérték ki a külföldi munkavállaláshoz szükséges úgynevezett jó hírnév igazolást, mint a megelőző esztendőben, csak a fogorvosoknál nem tört meg a lendület. Tavaly 823 orvos, 631 szakdolgozó, 258 fogorvos és 54 gyógyszerész tervezett külföldi munkavállalást.

A Magyar Nemzet arról számol be, hogy külföldre indultak a magyar masszőrök, aminek alapvetően az oka, hogy gyenge minőségűek és állandóan meghibásodnak az online pénztárgépek. A nemzetgezdasági tárca év elejétől kötelezi más szakmák mellett a masszőröket is a pénztárgépek használatára.

A Világgazdaság arról cikkez, hogy új lerakóba kerülhet a budapesti lom, amely évente eléri már a 250 ezer köbmétert is, azaz a 40-50 ezer tonnát. Miután a Dunakeszi II. lerakót év végén bezárták, Pusztazámorra kerül a lomtalanításkor összegyűjtött szemét háromnegyede.

A Magyar Idők arról számol be, hogy rövidesen megoldhatja a törvényhozás az ingatlanárverések egyik sarkalatos problémáját, és megváltoztathatja azokat a passzusokat, amelyek méltatlan helyzetbe hozhatják az adósokat. A KDNP tegnap benyújtotta az Országgyűlésnek a végrehajtási szabályok módosítására vonatkozó indítványát, hogy a fogyasztói tartozások miatt a jövőben ne lehessen árverést tartani az ingatlanok becsértéke, azaz kikiáltási ár száz százaléka alatt.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy felszámolják az embertelen börtönállapotokat az alapvető jogok biztosának vizsgálata nyomán. Székely László több intézményben is súlyos jogsértések állapított meg: nem ritkán még a jogszabályban előírt 6 négyzetméteres mozgásteret sem teremtették meg a raboknak, de a mellékhelyiségek is sokszor rendkívül rossz állapotban voltak.

A Portfolio arról számol be, hogy két hét múlva debütál a NAV legjelentősebb adminisztrációcsökkentő csomagja, az e-szja. A program egyik legnagyobb erénye, hogy alkalmazkodik a felhasználói szokásokhoz, és nemcsak az adótanácsadók, hanem mobiltelefonon, tableten és számítógépen az adózók is el érhetik a szolgáltatást. A népszerűségi lista élén is az SMS áll, 174 ezren kérték így a bevallási tervezetük postázását.

A Napi.hu arról közöl cikket, hogy kivonulnak a londoni tőzsdéről az orosz cégek, hazatérnek Moszkvába. Ez azt jelenti, hogy az az üzleti modell, amely arra épült, hogy az orosz cégek londoni tőzsdén jegyeztetik be részvényeiket illetve az erre kibocsátott globális letéti igazolásokat, kimegy a divatból és inkább a hazai tőzsdén hajtanak végre nyilvános részvénykibocsátásokat. További részletek az Üzleti Reggeli 9 óra után kezdődő műsorában.

A Világgazdaság azt írja, hogy nyerhet a főváros a 3-as metró felújításán, mert újszerű és új autóbuszokat is bevet a Budapesti Közlekedési Központ a 3-as metró pótlására. A járművek egy része már rendelkezésre áll, 30 autóbusz pedig tavasszal érkezik.