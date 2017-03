Rossz hír az allergiásoknak: nagyon jön a szezon

A pollenszezon idén szokatlan lesz ahhoz képest, amit az elmúlt években megszokhattunk – mondta Nékám Kristóf allergológus, a Budai Irgalmasrendi Kórház osztályvezető főorvosa.

„Ez a nagyon hideg február lelassította az első pollenek megjelenését, az a tapasztalat, hogy amikor egy kis meleg lesz, az összes pollináló növények – például a mogyoró - elkezdik szórni a virágport, amelyek már két-három hete elkezdhették volna. Mostanra már az összegyűlt összes pollen a levegőbe kerül.”

Erre a koncentráltabb pollenkibocsátásra várhatóan több emner reagál majd – tette hozzá az allergológus.

„Például az éger és a mogyoró magas koncentrációban van, a többi; a juhar, a kőris vagy a nyárfa is megjelent már, de ezek koncentrációja még nem éri azt a szintet, amitől egy átlagos érzékeny betegnek tünetei lennének tőle.”

Nékám Kristóf hangsúlyozta: az allergia nagyon sok különböző tünettel jelentkezhet.

„Ebben még a bőrtünet is benne van, sőt ha a pollen- és az étel: zöldség-, gyümölcs-keresztreakciókat is figyelembe vesszük, akkor akár emésztőszervi tünetek is a pollenek rovására írhatók. Leginkább a szemviszketés, könnyezés a leggyakoribb, ez még talán kevesebbeknél észlelhető, de már eldugulhat, viszkethet az orra, az arca, a szájürege.”

Az allergológus a most jelentkező tavaszi polleneknél az arra érzékenyek esetében még csak minimális gyógyszeres beavatkozást javasol, az igazi allergiaszezon ugyanis még hátravan.

„Az allergiások tekintélyes része a gyógyszertárba megy, bele sem kerül az ellátásba, nem lehet tudni, mennyi enyhe allergiás van. A tapasztalatunk az, hogy az allergiások száma növekszik.”

Nékám Kristóf hozzátette: az allergia, ha a beteg nem kap megfelelő intenzitású és hosszúságú kezelést, évről évre erősebb lehet, így egy idő után azok is bekerülnek az orvosi rendelőkbe, akik hosszú ideig házilag próbálták kezelni a tüneteket.