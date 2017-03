Gerendai Károly elmondta, milyen lesz Budapest „tengerpartja”

A lakossági fórumon a legtöbben a hangos strandolók, a megnövekedett autóforgalom, valamint a kevés információ miatt panaszkodtak. A háromórás beszélgetés vége felé azonban egyre többen beszéltek arról is, hogy jó ötlet egy rendezett strand építése, de a belépés legyen sokkal olcsóbb a budakalásziaknak - írja a Magyar Nemzet.

„Higgye el, Gerendai úr, mi a Sziget fesztivált is jegy nélkül »élvezzük«, olyan hangos!” – fakadt ki az egyik budakalászi lakos a Lupa-tó fejlesztésével kapcsolatos lakossági fórumon, ahol a beruházó Gerendai Károly ismertette a terveket. A mintegy hetven résztvevő lakos közül a legtöbben azt kifogásolták, hogy tavaly, a Lupa-strand próbaüzeme idején egész éjjel lehetett hallani a fürdőzőket. Gerendai Károly szerint ugyanakkor az egész próbaidő alatt mindössze két olyan este akadt, amikor volt valamilyen esemény, minden más esetben este hatkor bezártak. A későbbiekben sem lesz sok éjszakai program, a strandok reggel kilenctől sötétedésig lesznek nyitva.

Gerendai ismételten leszögezte, hogy

nem fesztivált, hanem strandot akarnak építeni,

a helyieket pedig arra kérte, hogy jelezzék, ha ők hangosak, mert csak így tudnak ezen változtatni. Elismerte, hogy lesznek súrlódások a lakókkal, sőt bizonyos problémákat nem is tudnak majd megoldani, de szerinte tekintettel lesznek a helyiekre, már csak azért is, mert rájuk is potenciális vendégként tekintenek.

A tavalyi próbaüzem után idén már két strandot is üzemeltetnek, az egyik prémiumszolgáltatást nyújt 3000 forintos belépőért, a másik pedig alapszolgáltatást ad majd a vendégeknek 1000 forintért. A helyiek húszszázalékos kedvezményt kapnak majd a mindenkori árakból.

A fórumon részt vevők kifogásolták az alacsony eladási árat is, mert – mint ahogyan arról múlt héten beszámoltunk – a tó önkormányzati részben lévő részét 118 millió forintért szerezték meg Gerendaiék. Az összeget hivatalos értékbecslés után állapította meg az önkormányzat, ennek megfelelően nem Gerendai Károlyék adták az árat.

A beruházók a következő években

„Budapest tengerpartját” alakítanák ki a Lupa-tavon,

összesen négy strandot, búvárközpontot, wakeboard-központot, sportcentrumot és vendéglátó egységeket hoznának létre, ezekre összesen 2,5 milliárd forintot költenének. Az infrastrukturális beruházások is jelentősek lesznek, jelenleg ugyanis a tó rendes parttal sem rendelkezik, a környéken pedig nincs vécé, világítás, sőt egy rendes kuka sem.