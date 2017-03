Keményen visszaszólt a külügy Amerikának - a nap hírei

A szabadságjogok, köztük a szólásszabadság és a gyülekezési jog visszaszorulását állapította meg az amerikai külügyminisztérium éves emberi jogi jelentésében. A tárca a Magyarországot érintő részben bírálta a migránsok és menedékkérők kormányzati kezelését, emellett problémának nevezte a kormányzati korrupciót, a növekvő médiakoncentrációt, valamint a civil társadalomra gyakorolt kormányzati nyomást. A külgazdasági és külügyminisztérium úgy reagált: nem alapvető emberi jog, hogy tömegek áthaladnak biztonságos országokon, megszegik a nemzetközi és a nemzeti törvényeket, és kiválasztják, hogy hol akarnak élni. A tárca a korrupcióról szóló állításokat is alaptalannak nevezte.

Kanyaró-megbetegedések miatt teljes zárlatot rendelt el az országos tisztifőorvos a makói kórházban. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szerint az intézmény tíz munkatársánál jelentkeztek kanyaró megbetegedésre utaló tünetek, közülük ötnél már laboratóriumi vizsgálatok is igazolták a fertőzést. Az ÁNTSZ arra hívja fel a figyelmet, hogy magyarországi eredetű kanyaró megbetegedés 2002 óta nem fordult elő. A szervezet szerint a romániai kanyarójárvány ismeretében a Romániával határos megyékben be kell oltani azokat az 1969 és 1989 között született egészségügyi dolgozókat, akik csak egy vakcinát kaptak a betegség ellen. A hosszú távú védettségért 1989-től már két védőoltás is elő van írva, először 15 hónapos korban, majd 11 éves korban. Az Országos Epidemiológiai Központ korábban közölte: a magyar gyerekek 98 százaléka be van oltva kanyaró ellen.

Minden egyéni választókerületben csak egy baloldali jelölt állítását javasolja a Demokratikus Koalíció elnöke a jövő évi parlamenti választáson. Gyurcsány Ferenc a párt tisztújító kongresszusán úgy fogalmazott: megértették, hogy Botka László vezetésével az MSZP önálló pártlistán indul majd, ezért nincs harag, nincs sértődöttség. A volt miniszterelnök ugyanakkor felelősségének nevezte, hogy képviselje azt a félmillió embert, aki hisz abban, amiről a DK beszél. Gyurcsány Ferencet a kongresszust megelőzően már újraválasztották pártelnökké a DK tagjai egy három hétig tartó pártszavazáson. A mostani tisztújításon párt alelnökeit választották meg.

A Jobbik elnöke szerint a párt ifjúsági tagozatának segítséget, megújulást kell adnia a pártnak. Vona Gábor a Jobbik ifjúsági tagozatának tisztújító kongresszusán úgy fogalmazott: a tagozat jelenlegi erős struktúrája előny és hátrány is egyben. Előnynek nevezte, hogy a tagozattal létrejött egy fórum, szervezet, ahol a hasonlóan gondolkodók, azonos értékrendűek, azonos célért küzdők megtalálhatják egymást. Hátránynak az elkényelmesedést nevezte.

Összesen tizenegy embert választott tagjává a magyar tudományos és művészeti élet képviselői közül az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia. Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere szintén megkapta az oklevelet, a vallástudományi szekcióban lett tag.

Huszonhat fiatal képzőművész kapta meg a Derkovits Gyula-ösztöndíjat a Műcsarnokban, ahol kiállítás is nyílt a díjazottak munkáiból. Szegő György, a Műcsarnok művészeti igazgatója elmondta: a zsűri 130 pályázó közül választotta ki azt a 26 művészt, akik közül 9-en először nyerték el a havi 100 ezer forinttal járó ösztöndíjat.

Megdőlt a fővárosi napi melegrekord - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A II. kerületben 19,3 fokig melegedett a levegő. Az eddigi legmagasabb érték korábban 1920-ban illetve 1998-ban 18,9 Celsius-fok volt március 4-én. Az országos csúcs nem dőlt meg, a legmelegebbet 21,2 fokot a Somogy megye déli részén fekvő Babócsán mérték, de ez elmarad a 2001. március 4-én Csávolyon rögzített 21,6 fok-tól.

Új ásványt fedezett fel egy amatőr kutató Rudabányán. A Nemzetközi Ásványtani Társaság által elfogadott új ásványfajnak neve Rudabányait lett. A felfedezés szakmai szenzációnak számít, mivel a világban ismert mintegy ötezer ásványból mindössze kilenc olyan van ezzel az újjal együtt, amelyet a mai Magyarország területén fedeztek fel.

Kiutasította az országból Észak-Korea nagykövetét Malajzia az észak-koreai vezető féltestvére, Kim Dzsong Nam februári meggyilkolásával összefüggésben. A néhai diktátor, Kim Dzsong Il legidősebb fiát február 13-án gyilkolták meg a Kuala Lumpur-i repülőtéren. A vizsgálatok szerint az ENSZ által vegyi fegyvernek minősített idegméreg vezetett a halálához. A mérgező folyadékot egy indonéziai és vietnami nő kente a férfi arcára, ha bűnösnek találják őket, halálbüntetés várhat rájuk.