Közel négymillió adóbevallást készít el a NAV - napinfo

A szerb-magyar határszakasz további megerősítéséről is dönthet az Országgyűlés a hétfőn kezdődő kéthetes ülés elején. A négynapos ülés napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd az interpellációk és az azonnali kérdések hangozhatnak el. A képviselők kedden dönthetnek a déli határzár szigorításáról, amely alapján a szerb-magyar határszakasz műszaki határzára mögött egy második védelmi vonal is épülne és emellett a bevándorlók nem mozoghatnának szabadon az országban. Emellett a nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánításához kapcsolódó törvénymódosításokról is határozhat a parlament. Az Országgyűlés a jövő hét utáni hétfőn, március 13-án választhatja meg a következő köztársasági elnököt a következő öt évre.

A tervek szerint hétfőn hallgatja meg a főpolgármestert a parlament gazdasági bizottsága a 4-es metróberuházással összefüggő OLAF jelentés ügyében. Tarlós István korábban azt jelezte: kész elmenni a találkozóra. Bánki Erik, a testület fideszes elnöke arról beszélt: a főpolgármestert arról az időszakról kérdeznék, amikor a Fővárosi Közgyűlésben a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjeként 2006-2010 között több kezdeményezést tett a metróberuházással összefüggő ellentmondások tisztázásra.

Be kell oltani a Romániával határos megyékben azokat az egészségügyi dolgozókat, akik korábban csak egy vakcinát kaptak a kanyaró ellen. Erről azután beszélt az országos tiszti-főorvos, hogy a makói kórházban teljes zárlatot kellett elrendelni, mert több dolgozó megfertőződött a betegséggel. Szentes Tamás az M1 műsorában azt mondta: a megbetegedett egészségügyi dolgozók jól vannak. Korábban az intézmény tíz munkatársánál jelentkeztek kanyaró megbetegedésre utaló tünetek, közülük ötnél már laboratóriumi vizsgálatok is igazolták a fertőzést. Az ÁNTSZ a romániai kanyarójárvány ismeretében arra hívja fel a figyelmet, hogy magyarországi eredetű kanyaró megbetegedés 2002 óta nem fordult elő. A hosszú távú védettségért 1989-től már két védőoltás is elő van írva. Az Országos Epidemiológiai Központ korábban közölte: a magyar gyerekek 98 százaléka be van oltva kanyaró ellen.

Mintegy 3,8 millió embernek készíti el adóbevallása tervezetét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal - mondta a NAV adóügyi főigazgatója Sinkáné Csendes Ágnes az M1 műsorában kiemelte: az elkészült szja-bevallás tervezetéhez ügyfélkapun keresztül lehet majd hozzáférni, a webes felületet a héten a szakma tesztelte és - mint mondta - pozitív volt a fogadtatása. Szólt arról is, hogy azok, akik nem használják az ügyfélkapus rendszert, március 15-ig telefonon, sms-ben vagy személyesen is igényelhetik, hogy papír alapon is kiküldjék számukra a bevallási tervezetet.

Párttá alakul, és elindul a választásokon a Momentum Mozgalom. A szervezet szombati közgyűlésén döntött arról is, hogy a név nem változik. Az elnöki posztjért Fekete-Győr András indult, őt egy évre választották meg a tagok, a 2018-as parlamenti választásokra ő vezeti a szervezetet. A tervek szerint a választáson 106 egyéni jelöltet állít a párt, és kormányképes erővé kíván válni.

Önálló jelöltet indít az LMP az április 23-ai zuglói időközi önkormányzatiképviselő-választáson. Gál József, a párt szóvivője ezt azzal indokolta, hogy a párt célja a teljes magyar politikai élet megújítása és a többi pártéval nem összeegyeztethető elképzelései vannak. Az LMP Csordás Balázs Gyula 22 éves közgazdászt indítja az időközi választáson. A 14. kerület 3. számú egyéni választókerületében azért tartanak időközi képviselő-választást április 23-án, mert az egy évvel ezelőtt tisztázatlan körülmények között eltűnt MSZP-s önkormányzati képviselőnek, Sápi Attilának a jogszabályok szerint január végén megszűnt a mandátuma.

A Nagy-Britanniában élő külföldi uniós állampolgárok jogainak garantálására szólította fel a londoni parlament illetékes bizottsága a brit kormányt. A testület szerint elfogadhatatlan, hogy az érintetteknek bizonytalanságban kell élniük. Theresa May brit miniszterelnök hivatalos álláspontja az, hogy a külföldi uniós állampolgárok jogainak garantálásáról a brit tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalásokon kell majd megállapodni, viszonossági alapon. Az alsóházi bizottság adatai szerint 3,2 millió külföldi uniós állampolgár él Nagy-Britanniában, a magyarok létszámát 82 ezerre becsülte.