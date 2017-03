Az óvoda és az első osztály közé ékelődhet a kilencedik

Az oktatási államtitkár elmondta, a mikor és a hol kérdéséről folyik a vita. Palkovics László hozzátette, az egyik része eldőlni látszik: az alsó tagozat környékén, alatta lesz.

„A legjobb változatnak az tűnik, hogy a most már kötelező, hároméves óvoda és az első osztály közé kerülne be. A nemzetközi tapasztalatok hasonló oktatási kultúrával rendelkező országok esetén is az, hogy ez a plusz egy, átmeneti év ha megfelelően épül be, sok szempontból kifejezetten fontos szerepe van.”

Az ilyen típusú előképző a tapasztalatok szerint hatékonyan javíthatná a PISA-eredményeket – emelte ki az oktatási államtitkár.

„Az OECD statisztikáiban egyértelműen látszik, hogy a minél korábban megkezdett közösségbe járás, komoly hatással van a PISA-eredményekre. A PISA-mérés mindig 15 éves korban történik, így ez nyolcadikos korukban lesz, nem pedig a gimnázium első osztályában, ennek eleve pozitív hatása lesz.”

Az oktatási államtitkár hangsúlyozta, a Nemzeti Alaptanterv önmagában is meg kell hogy álljon. A mostani állapot szerint marad a hagyományos nyolcosztályos iskola, ami elé kerülne az a plusz egy év – mondta Palkovics László.

„Ehhez hozzá kell alakítani a Nemzeti Alaptantervet, ami az első osztálytól kezdődik. Logikus, hogy egyszerre történjen ezeknek a bevezetése, 2019 szeptemberében.”