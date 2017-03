E-jegyek: íme az első hírek arról, kik próbálhatják ki először

Az elmúlt években több határideje is volt az elektronikus jegyrendszer meghonosításának, azonban különböző okokból egyszer sem sikerült eljutni a kezdésig. Mint az InfoRádió kérdésére a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) közölte, a projekt elindulása 2018 elejétől fokozatosan várható, és ez már igazodik az országosan átjárható jegy- és bérletrendszerhez, a kibocsátott kártyák a különböző közlekedési társaságok között biztosítják majd az átjárhatóságot is. Az eddigi terveket át kell alakítani, mivel az eredeti szerződések nem tartalmazták a tavaly bevezetett elektronikus személyi igazolvány használatát a közlekedésben, ráadásul ezt időközben jelezni kellett az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak is, amely finanszírozza a beruházást.

A Közbeszererzési Értesítőből most kiderült: a 100 százalékban európai uniós forrásból finanszírozott Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform (NEJP) központi rendszere és a hozzá kapcsolódó pilotok megvalósítására az AH-NEJP ajánlattevő konzorciummal kötött vállalkozói szerződést a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.

A becsült 3 milliárd 512 millió forintos ellenértékkel szemben 3 milliárd 490 millió forinttal nyert az Antenna Hungária Zrt., az i-Cell Mobilsoft Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. konzorciuma. Indult még a tárgyalásos közbeszerzésen a Delta Systems Kft. és a T-Systems Magyarország Zrt. is.

A NEJP rendszer létrehozandó központi elemei a következők: rendszermodulok, hardver-eszközök és szoftverek, továbbá a pilot (minta) rendszerekhez szükséges fedélzeti- és ellenőri eszközök.

Ezek mellett ki kell dolgozni a közlekedési kártyarendszer alapkoncepcióját, amely alapján el kell indítani a két pilot-projektet. Ezek egyike a Debrecenben, a DKV Zrt. működési területén mobiltelefon segítségével működő elektronikus jegyrendszer, míg a másik a Volánbusz Zrt. egy meghatározott ellátási területén elektronikus közlekedési kártyarendszer megoldások kipróbálása lesz - írta a Napi.hu.